شولتس في خطاب رأس السنة: تماسكنا هو رصيدنا الأكبر

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطنيه إلى بدء العام الجديد بثقة وتفاؤل في كلمته بمناسبة العام الجديد 2023 التي ستبث في وقت لاحق اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

وفي ضوء العدوان الروسي على أوكرنيا، قال شولتس في خطابه التقليدي في مطلع العام الجديد إن بلاده والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أظهرت تماسكًا وقوة.

وأكد شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا "دولة قوية"، مضيفاً: "بلد يعمل بقوة وبسرعة نحو مستقبل جيد وآمن. بلد صامد، خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة. بلد لا نترك فيه أحدا لوحده - سواء في المدينة أو في الريف، كبيراً كان أو صغيرا، ميسورا كان أم أقل ثراءً. من ولدوا هنا أو جاؤوا لاحقًا".

وأوضح المستشار الألماني في الوقت ذاته أنه كان "عاماً صعباً يقترب من نهايته"، مضيفاً بالقول: "في أي مراجعة لهذا العام، لن تغيب صور الـ 24 من فبراير/ شباط، عندما ضربت أولى الصواريخ الروسية كييف وخاركيف وأوديسا ومدن أوكرانية أخرى فجراً. بوتين يشن حرباً عدوانية إمبريالية في وسط أوروبا".

واعتبر أن "نقطة التحول هذه هي بمثابة اختبار صعب، والكثير من الناس يعتريهم القلق بسبب الحرب".

وفي سياق الموقف من أوكرانيا أيضاً أشاد شولتس بحكومته، قائلا إنه تم وضع حزم مساعدات كبيرة العام الماضي لكي يتكيف الجميع مع أسعار الطاقة المتزايدة. وأضاف "تماسكنا هو رصيدنا الأكبر".

كما أثنى المستشار الألماني على جهود حكومته التي نجحت في تجميع حزم دعم كبيرة خلال 2022 حتى يتمكن الجميع من التعامل مع الأسعار المتزايدة.

كما أشار شولتس إلى 29 مليون شخص عملوا بشكل تطوعي، بالإضافة إلى التعاطف الكبير والمساعدة التي كانت في انتظار العديد من اللاجئين من أوكرانيا. وشكر في الوقت ذاته العاملين في المجال الأمني ​​من الشرطة والقوات المسلحة وفرق الإطفاء وخدمات الإنقاذ.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)