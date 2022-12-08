 شولتس في خطاب رأس السنة: تماسكنا هو رصيدنا الأكبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2022

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شولتس في خطاب رأس السنة: تماسكنا هو رصيدنا الأكبر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطابه بمناسبة قدوم السنة الجديدة إن عام 2022 المنصصرف كان "عاماً صعباً" على الجميع، مشيداً بالتماسك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ومنددا بالغزو الروسي لأوكرانيا.

المستشار الألماني شولتس - صورة بتاريخ 31 ديسمبر 2022

شولتس: في أي مراجعة لهذا العام لن تغيب صور الـ 24 من فبراير/ شباط، عندما ضربت أولى الصواريخ الروسية كييف

دعا  المستشار الألماني أولاف شولتس  مواطنيه إلى بدء العام الجديد بثقة وتفاؤل في كلمته بمناسبة العام الجديد 2023 التي ستبث في وقت لاحق اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

وفي ضوء  العدوان الروسي  على  أوكرنيا، قال شولتس في خطابه التقليدي في مطلع العام الجديد إن بلاده والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أظهرت تماسكًا وقوة.

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وأكد شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا "دولة قوية"، مضيفاً: "بلد يعمل بقوة وبسرعة نحو مستقبل جيد وآمن. بلد صامد، خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة. بلد لا نترك فيه أحدا لوحده - سواء في المدينة أو في الريف، كبيراً كان أو صغيرا، ميسورا كان أم أقل ثراءً. من ولدوا هنا أو جاؤوا لاحقًا".

وأوضح المستشار الألماني في الوقت ذاته أنه كان "عاماً صعباً يقترب من نهايته"، مضيفاً بالقول: "في أي مراجعة لهذا العام، لن تغيب صور الـ 24 من فبراير/ شباط، عندما ضربت أولى الصواريخ الروسية كييف وخاركيف وأوديسا ومدن أوكرانية أخرى فجراً. بوتين يشن حرباً عدوانية إمبريالية في وسط أوروبا".

واعتبر أن "نقطة التحول هذه هي بمثابة اختبار صعب، والكثير من الناس يعتريهم القلق بسبب الحرب".

وفي سياق الموقف من أوكرانيا أيضاً  أشاد شولتس بحكومته، قائلا إنه تم وضع حزم مساعدات كبيرة العام الماضي لكي يتكيف الجميع مع  أسعار الطاقة المتزايدة. وأضاف "تماسكنا هو رصيدنا الأكبر".

كما أثنى المستشار الألماني على جهود حكومته التي نجحت في تجميع حزم دعم كبيرة خلال 2022 حتى يتمكن الجميع من التعامل مع الأسعار المتزايدة.

كما أشار شولتس إلى 29 مليون شخص عملوا بشكل تطوعي، بالإضافة إلى التعاطف الكبير والمساعدة التي كانت في انتظار العديد من اللاجئين من أوكرانيا. وشكر في الوقت ذاته العاملين في المجال الأمني ​​من الشرطة والقوات المسلحة وفرق الإطفاء وخدمات الإنقاذ.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)

  • أولاف شولتس في انتخابات البوندستاغ 2021

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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  • أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، مطورا لقاح بيونتيك-فايزر ضد كورونا.

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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  • Tennis ATP Turin Alexander Zverev Halbfinale

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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  • زوي ويس في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في 2021.

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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  • RTL-Gala zur Verleihung des Deutschen Comedypreises Enissa Amani

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

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    كمساعد للمدرب يوآخيم لوف، فاز هانزي فليك مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. ويتولى فليك تدريب المانشافت منذ أغسطس / آب 2021 وعليه الفوز باللقب مرة أخرى في النسخة 22 من كأس العالم التي تقام بقطر من 21 نوفمبر / تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. قبل توليه تدريب المانشافت كان فليك مدربا لبايرن ميونيخ وهو أول مدرب يفوز في 22 في أول 25 مباراة رسمية له. أستريد برانيه دى أوليفرا/إ.م


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