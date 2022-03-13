شولتس: فرض منطقة حظر جوي "يعني مواجهة عسكرية مع روسيا"

أستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (15 مارس/آذار 2022) تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب الأوكرانية وقال خلال قمة اقتصادية تديرها صحيفة "دي فيلت" في برلين: "أتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحلفاء الآخرين على أنه يجب ألا يكون هناك صراع مسلح بين الناتو و روسياروسيا. لا يمكن لأحد أن يريد ذلك".

وتابع شولتس "لن نقيم مناطق حظر جوي فوق أوكرانيا . هذا يعني مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مع الطائرات المقاتلة الروسية".

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحلف الغربي لا يزال يثق في تأثير الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي في المقام الأول، وفقا لصحيفة دي فيلت.

وأضاف: "بالتعاون مع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة أعددنا عقوبات دقيقة للغاية... ربما يكون الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين قد خطط لهذه الحرب لمدة عام واستعد لردود الفعل الاقتصادية من المجتمع الدولي، لكنه قلل من شأن تصميمنا.. العقوبات لها تأثير أقوى مما تخيلته روسيا في أي

وقت مضى". لكن هذه الإجراءات سيكون لها أيضا تأثير على ألمانيا ومواطنيها، لكنه أشار إلى أنه "ليس من الممكن بعد حساب ذلك بدقة، لذلك من المهم للغاية أن نتمكن من الحفاظ على إجراءاتنا على المدى البعيد".

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وفي سياق متصل ناشد السفير الأوكراني في برلين المستشار الألماني أولاف شولتس الإدلاء ببيان حكومي بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب عرض رسالة عبر الفيديو من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) غدا الخميس.

وقال السفير أندريه ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتعين على شولتس أن يقول "ما تخطط له حكومة إشارة المرور الائتلافية بالضبط لدعم أوكرانيا بفعالية ووضع حد لحرب الإبادة الروسية"، وأضاف" بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من بدء الحرب، حان الوقت لرئيس الحكومة الألمانية للتعليق على هذا مجددا والإعلان عن تدابير مساعدة محددة للغاية".

وأكد ميلنيك أنه ينتظر مزيدا من توريد الأسلحة، فضلا عن تقديم دعم اقتصادي كبير ودعم للاجئي الحرب، مضيفا أن الكثير من الأمور قد حدثت منذ البيان الحكومي الأول للمستشار بشأن الحرب، وقال: "لذلك سيكون الإدلاء بيان واضح آخر أمرا مهما للغاية ليس فقط بالنسبة لنا، نحن الأوكرانيين، بل أيضا بالتأكيد بالنسبة للألمان".

وتدعم الحكومة الألمانية أوكرانيا من خلال توريد أسلحة، كما تقدم لها دعما ماليا. واستقبلت ألمانيا أيضا عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين.

وكان شولتس قد أدلى ببيان حكومي أمام البرلمان الألماني في 27 شباط/فبراير ، وهو اليوم الرابع من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ)