 شولتس ضد "السلام البارد" في أوكرانيا و"سيعاود" التحدث مع بوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2023

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شولتس ضد "السلام البارد" في أوكرانيا و"سيعاود" التحدث مع بوتين

حذر المستشار الألماني شولتس من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحويل خط الجبهة إلى "حدود" جديدة، ومسؤول روسي كبير يقول إن الحرب قد تستمر لعشرات السنين. شولتس أكد أنه يعتزم معاودة التحدث مع بوتين "في الوقت المناسب".

المستشار الألماني أولا شولتس (16/04/2023 )

حذر شولتس من تحويل خط الجبهة الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى "حدود" جديدة بين البلدين.

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا من تجميد الحرب ضد أوكرانيا على طول الأراضي التي احتلتها حتى الآن.

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وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (26 مايو/ايار 2023): "يجب على روسيا أن تفهم أنه لا يمكن أن يكون الأمر يتمحور حول إبرام نوع من السلام البارد، على سبيل المثال، عن طريق تحويل خط الجبهة الحالي إلى "حدود" جديدة بين روسيا وأوكرانيا. لن يؤدي ذلك إلا إلى إضفاء شرعية على حملة بوتين الإجرامية... الأمر يتعلق أكثر بسلام عادل، والشرط المسبق لذلك هو انسحاب قوات روسية".

وترك المستشار السؤال حول ما إذا كان هذا ينطبق أيضاً على شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014، مفتوحاً، حيث أكد فقط خلال الرد على هذا السؤال قائلاً: "انسحاب قوات. ليس من شأننا أن نصوغ بدلاً من أوكرانيا الاتفاقات التي تريد إبرامها".

معاودة التواصل مع بوتين

واستخدم شولتس العبارة الأكثر غموضاً "انسحاب قوات" بدلاً من "انسحاب القوات"، والتي قد تعني: كل القوات. كما راوغ شولتس في الرد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "أنا لا أقدر كثيراً مثل هذه الأسئلة التخمينية. في النهاية يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين في موسكو وكييف".

 

مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي

 وقال شولتس إنه على استعداد لـ"معاودة التواصل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الوقت المناسب"، في ظل انقطاع المحادثات بينهما منذ تشرين الأول/ديسمبر الماضي. وأضاف: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة (معه) إلى وقت طويل، لكنني أعتزم معاودة التحادث مع بوتين في الوقت المناسب".

ووصلت العلاقات بين روسيا وألمانيا إلى أدنى مستوياتها بعدما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي. وقبل الغزو الروسي، كانت موسكو مورد الغاز الرئيسي لألمانيا وأحد موردي النفط الرئيسيين للبلاد. وبعد الغزو، قرّرت ألمانيا أيضاً الاستثمار بكثافة في جيشها. وبالتالي، تخّلت عن موقفها السلمي التقليدي مع إرسال أسلحة لدعم كييف في تصديها للقوات الروسية.

"حرب لعشرات السنين"

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات. وأضافت الوكالة أن ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، أدلى بتصريحاته خلال زيارة لفيتنام.

وكثيراً ما تصدر تعليقات حادة عن ميدفيديف، وقد وصف السلطات الأوكرانية الشهر الماضي بأنها "عدوى".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جداً، على الأرجح لعقود". وتابع "طالما توجد مثل هذه السلطة... ستكون هناك - على سبيل المثال - ثلاث سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفاً أوكرانيا بأنها دولة نازية.

وقال المسؤول الروسي إن موسكو ستضطر إلى توجيه ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية. وقال ميدفيديف "هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية"

وكان ميدفيديف قد قال في يناير/كانون الثاني إن حرباً نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.

 ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب) 

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    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

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  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

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  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


 

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