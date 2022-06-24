شولتس سيبحث عن حلول لأزمة الطاقة مع قادة مجموعة السبع

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم البحث مع شركاء بلاده في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن حلول لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع.

وفي رسالته الأسبوعية المتلفزة، قال شولتس اليوم السبت (25 يونيو/حزيران 2022): "الكثير من الأشياء التي نتسوقها أصبحت أغلى ثمناً، ومن ذلك المواد الغذائية وكذلك أيضاً وبشكل خاص جداً أسعار الطاقة، وهذا ما نلاحظه في محطات الوقود وسنلاحظه عندما يتعين علينا دفع فاتورة التدفئة، وقد صار زيت التدفئة والغاز وأشياء كثيرة للغاية أغلى مما كانت عليه قبل عام. وعلينا أن نأخذ استعدادنا لهذا".

وأضاف شولتس أن على بلاده أن تنسق مع دول أخرى حول ما يتعين فعله، "لأننا لا يمكننا التغلب على التحديات الناجمة عن مثل هذا الموقف الجديد علينا جميعا، إلا معاً، ونحن راغبون في أن نناقش هذا كله على الصعيد السياسي"، وذلك في إشارة إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستنعقد في فندق قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية في اليومين القادمين.

وتابع شولتس: "بدأ نادي المناقشة هذا باسم مجموعة الست حيث كان يضم ست دول وذلك عندما دعا (المستشار الألماني الراحل) هيلموت شميت إلى الحديث عن الكيفية التي سنتعامل بها مع أزمة النفط آنذاك".

وصرح شولتس بأن المسألة تتعلق الآن بالأزمة الراهنة ووقف التغير المناخي الذي صنعه الإنسان عن طريق العدول عن استخدام الطاقات الأحفورية. وتحدث شولتس عن مهمة إنشاء "ناد للمناخ" تتعاون فيه الدول الراغبة في تحقيق هذا الهدف.

ثلثا الألمان يتوقعون توقف إمدادات الغاز الروسي

من ناحية أخرى، كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن نحو ثلثي المواطنين (63 بالمائة) يعتبرون وقف توريدات الغاز الروسي إلى بلادهم أمراً محتملاً. وأبدى 89 بالمائة استعدادهم في هذه الحالة لتخفيض استهلاكهم من الغاز على نحو ملحوظ.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجري لصالح بوابة "فريفوكس" لمقارنة الأسعار وتنشره صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد.

تواجه ألمانيا ودول أوروبية أزمة في إمدادات الطاقة بسبب تراجع معدلات ضخ الغاز الروسي

وقال خبير الطاقة لدى "فريفوكس"، تورستن شتروك، إن "دعوة الحكومة الألمانية إلى ترشيد استهلاك الطاقة لاقت استجابة بين السكان"، لكنه رأى أنه لا يزال من غير الواضح بعد مدى اعتماد الائتلاف الحاكم على الطواعية في حال الأزمة أو أنه سيعتمد في هذه الحالة على تدابير تقشفية تصل إلى حد القطع الإجباري للإمدادات.

وأضاف شتروك أن أسعار الغاز للمستهلكين في ألمانيا ارتفعت بنسبة بلغت في المتوسط 110 بالمائة في خلال الـ12 شهراً الماضية، وحذر من أن وقف توريد الغاز سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة حادة في الأسعار مشيراً إلى أنه يتعين على العملاء في هذه الحالة أن يتوقعوا زيادات مفاجئة في الأسعار.

يذكر أن المرحلة الثانية من خطة طوارئ الغاز في ألمانيا تنص على أنه من الممكن لموردي الغاز في ظروف معينة نقل أسعار السوق العالمية المرتفعة إلى العملاء بشكل فوري.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)