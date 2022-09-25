شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس مواصلة المضي قدما في التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة. وقال شولتس اليوم الأحد (25 أيلول/ سبتمبر 2022) في أبو ظبي إنه تم بالفعل الدفع بـ "سلسلة كاملة" من مشروعات الديزل والغاز المسال مع الإمارات العربية المتحدة، وأكد أهمية الاعتماد على عدد كبير قدر الإمكان من الموردين في الإمداد بالطاقة، وأكد أيضا أن الاعتماد على مورد واحد "لن يحدث لنا بالتأكيد مجددا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لمس تقدما في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

ولم يذكر شولتس الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات. وقال للصحفيين "نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا".

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، حيث كانت تحصل على 55 بالمائة من إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها من روسيا حتى بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولكن تم وقف أغلب هذه الإمدادات من روسيا حاليا، ويبحث مزودو الغاز بألمانيا عن مصادر جديدة للإمداد.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك سابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد بشأن توريد الغاز المسال إلى ألمانيا خلال زيارة شولتس، الذي أجرى أمس السبت محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيسافر إلى قطر في وقت لاحق اليوم الأحد.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، د ب أ)