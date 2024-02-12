شولتس: تصريحات ترامب عن حلف الأطلسي "خطيرة" و"غير مسؤولة"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم البعض يصب في مصلحة روسيا. واستقبل شولتس رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي قال إن "أوروبا تحتاج أيضا إلى الاستثمار في أمنها".

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب وهدد فيها بعدم ضمان حماية دول الناتو في مواجهة روسيا إذا لم تدفع حصتها "غير مسؤولة" و"خطيرة".

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين اليوم الاثنين (12 فبراير/ شباط 2024) مع نظيره البولندي دونالد توسك "إن التقليل من ضمان مساعدة دول حلف شمال الاطلسي غير مسؤول وخطير، ولا يخدم سوى مصالح روسيا".

وشدّد على أن أمن أوروبا يجب ألا يكون لعبة بيد أحد.

من جهته، قال دونالد توسك إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) كانت صادمة لنا جميعا "خصوصا لأولئك الذين لم يلاحظوا حقا أو لم يدركوا التهديد الحقيقي الذي نواجهه". وأضاف "نحتاج حقا إلى التركيز على التعاون الكامل مع الولايات المتحدة، لكن أوروبا تحتاج أيضا إلى الاستثمار في أمنها".

ومساء الاثنين توجه شولتس إلى صفحته بموقع إكس (تويتر سابقا) مؤكدا وجهة نظره من جديد وكتب: "إن وعد الحماية الذي قطعه حلف شمال الأطلسي ينطبق دون قيود: الكل للواحد، والواحد للكل. كل تقليل من ضمان المساندة هو أمر غير مسؤول وخطير. وغير مسموح لأي أحد باللعب أو "المساومة" على أمن أوروبا. نحن نواصل تعزيز الناتو من أجل أمن أوروبا!"

وترامب الذي من المرجّح أن يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، يوجّه بانتظام انتقادات لشركاء منضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية عدم إيفائهم بالتزاماتهم على صعيد النفقات العسكرية.

وخلال حملته الانتخابية هدّد ترامب مرارا بالخروج من التكتل في حال فوزه بالرئاسة. والسبت، شدّد الرئيس الأمريكي السابق على أنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة بلدان منضوية في الحلف "لا تدفع ما يتوجب عليها"، مما أثار استياء في أوروبا وفي الحلف.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)