شولتس: بوتين يرتكب الخطأ تلو الآخر والاستفتاءات "صورية"

في حديث لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" اليوم الأربعاء (28 أيلول/سبتمبر 2022)، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس موقف بلاده فيما يخص "الاستفتاءات" في بعض المناطق المحتلة في أوكرانيا: "لن نقبل نتائج هذه الاستفتاءات الصورية ودعمنا لأوكرانيا سيستمر دون نقصان".

وتجري موسكو استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا لتبرير ضمها إلى الاتحاد الروسي، حسب مراقبين.

وفي معرض تناوله للموضوع المثير للجدل المتمثل في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، تمسك شولتس بموقفه بأن أوكرانيا ستتلقى على الفور دبابات قتالية ومركبات مشاة قتالية سوفيتية التصميم من دول حلف شمال الأطلسي الأخرى، والتي سيتم بعد ذلك تجديد مخزوناتها تدريجيا من قبل ألمانيا وغيرها من المعدات الغربية. وقال المستشار إن "ألمانيا تدعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعها وفي الوقت نفسه تفعل كل ما في وسعها لمنع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا". وأضاف أن هذا يتماشى أيضا مع رغبة غالبية المواطنين الألمان.

النووي والسلام

ووصف شولتس قرار التعبئة الجزئية بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عمل يائس"، و"رد فعل يعبر عن الذعر لفشل القوات المسلحة الروسية في شرق أوكرانيا".

وأضاف شولتس: "بوتين يرتكب الخطأ تلو الآخر". وتابع المستشار الألماني ليشرح تصوره عن كيفية وضع حد للحرب: "يمكن للرئيس الروسي أن ينهي هذه الحرب على الفور بسحب قواته ثم الانخراط في محادثات مع كييف".

وفيما يخص تهديدات بوتين باستخدام السلاح النووي، حذر المستشار الألماني الرئيس الروسي من مغبة الإقدام على ذلك.

خ.س/إ.ف (د ب أ)