شولتس: بوتين يدمر مستقبل بلده ولن نخاطر بصراع عسكري مع روسيا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء (23 مارس/ آذار 2022) أن الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثّر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يومًا بعد يوم"، داعيًا موسكو إلى وقف القتال "حالًا".

وطالب شولتس بوقف فوري للحرب في أوكرانيا وقال خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني اليوم: "يجب أن تصمت الأسلحة - وفورا". وذكر شولتس أنه يناقش باستمرار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوات التالية، كما أجرى محادثات طويلة ومكثفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة الماضية، وقال: "بوتين بحاجة إلى سماع الحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا... وهذه الحقيقة هي أن الحرب تدمر أوكرانيا. لكن مع الحرب يدمر بوتين مستقبل روسيا أيضا".

وأجرى شولتس عدة مكالمات هاتفية مع بوتين منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل شهر تقريبا. وقام شولتس بزيارة الكرملين قبل فترة قصيرة من اندلاع الحرب

رفض دخول الناتو في المواجهة

وأكد شولتس قائلا: "لن ندخر وسعا حتى يسود السلام قارتنا مرة أخرى"، مضيفا أن لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كانت المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا ستكون ناجحة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الأوكرانيين هم من يتفاوضون بشأن أوكرانيا - "ولا أحد غيرهم"، مؤكدا أن بلاده لن تدخر وسعا في مساعدة أوكرانيا على إيجاد حل سياسي.

وحذّر المستشار الألماني من أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو فعّالة وستسبب مزيدًا من الأضرار لاقتصاد روسيا، لكنه قال "إنها مجرد البداية ... فستظهر عدّة عواقب وخيمة في الأسابيع المقبلة ... نحن نفرض عقوبات باستمرار".

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وشدّد على أن ألمانيا تدعم أوكرانيا، لكنه لفت أيضًا إلى أنه لن يؤيّد الدعوات الأوكرانية الموجّهة إلى حلف شمال الأطلسي والتي تطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو دعوات لإرسال "قوات لحفظ السلام". وقال "رغم صعوبة الأمر، لن نستسلم لذلك"، مضيفًا أن ألمانيا لن تخاطر بوقوع صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

"مرحبا باللاجئين الأوكرانيين"

وتعهد شولتس بتقديم دعم شامل للاجئ الحرب القادمين من أوكرانيا. وقال في البوندستاغ: "لا يزال من غير الواضح تماما عدد النساء والرجال والأطفال القادمين من أوكرانيا الذين سيطلبون اللجوء لدينا... كل ما نعرفه هو أنه سيكون هناك كثيرون منهم... اللاجئون مرحب بهم لدينا"، مؤكدا أن ألمانيا ستساعد في استقبالهم، كما أن الحكومة الألمانية مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية من أجل ذلك.

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حاجة ماسة للاستقلال عن واردات الطاقة الروسية

وأكد المستشار الألماني ضرورة استقلال بلاده عن واردات الطاقة الروسية، وقال أمام نواب البوندستاغ إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى الاستقلال عن النفط والغاز الروسيين والوقود الأحفوري بشكل عام، كما أنها بحاجة من ناحية أخرى إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، مؤكدا ضرورة أن تؤمن ألمانيا على المدى القصير قدرات إضافية من الفحم والغاز والنفط.

لكنّ شولتس كان قد ذكر في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الإسبوعية المقرر صدورها غدا الخميس، أن بلاده لا تريد فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا، وبدلا من ذلك تريد تأسيس "طرق توريد جديدة لإمدادات الطاقة"، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الوظائف على المحك.

التحذير من استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية

وحذر المستشار شولتس الرئيس الروسي على نحو صريح من استخدام عوامل حرب كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت الأربعاء في برلين.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان شولتس قد حذر الرئيس الروسي من استخدام مثل هذه الأسلحة خلال إحدى محادثاته معه، وما إذا كان ذكر عواقب محتملة، قال هيبشترايت إن المستشار قال في مقابلة "إنه حذره من ذلك في محادثة مباشرة"، وأضاف هيبشترايت: "لكن لم تتم مناقشة أي عواقب أخرى يجب أن أخبر بها هنا".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)