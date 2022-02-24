شولتس: بوتين يحاول "شطب أوكرانيا من الخارطة"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أصرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الدفاع عن الجزء الشرقي من أراضيه حال وقوع هجوم روسي. وقال شولتس في خطاب تلفزيوني مساء اليوم الخميس (24 شباط/فبراير 2022) إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عدم الاستهانة بتصميم الحلف على الدفاع عن أعضائه".

يذكر أن هناك دولا أعضاء في الناتو لها حدود مشتركة مع روسيا، وهي دول البلطيق الثلاث- لاتفيا وليتوانيا وإستونيا- وبولندا والنرويج.

ويعتزم الناتو حاليا تعزيز قواته المسلحة في الجناح الشرقي للحلف في أوروبا، ويشارك الجيش الألماني في هذه الإجراءات.

وأضاف شولتس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا خلق حربا "لم نشهدها في أوروبا منذ أكثر من 75 عاما".

وتابع المستشار الألماني أن بوتين وحده هو من قرر الحرب وليس الشعب الروسي، وطالب المستشار الألماني الرئيس الروسي بسحب قواته من أوكرانيا. ورأى شولتس أن العقوبات التي يزمع الاتحاد الأوروبي تطبيقها ستؤثر بقوة على الاقتصاد الروسي " وبوتين لن يكسب".

واتهم شولتس بوتين بمحاولة إعادة الزمن إلى الوراء، "لكن لن تكون هناك عودة إلى القرن التاسع عشر عندما كانت قوى كبرى تتحكم في رقاب الدول الأصغر، ولن تكون هناك عودة إلى زمن الحرب الباردة عندما كانت قوى عظمى تقسم العالم فيما بينها إلى مناطق نفوذ".

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)