شولتس: العلاقات ستكون "قوية" مع واشنطن برئاسة ترامب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ستكون قوية. وتزامن هذا التصريح مع تقليل الحكومة الألمانية من تأثير إيلون ماسك على "بلد سكانه 84 مليون نسمة".

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء (7 يناير/كانون الثاني)، إنه يعول على إقامة علاقات قوية بين الحكومة الألمانية والإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشاد شولتس في مقابلة مع مجلة "شتيرن" بالدور الحاسم الذي لعبته الولايات المتحدة في التطور الديمقراطي لألمانيا "سواء في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أو في جميع أنحاء البلاد بعد الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية".

وأوضح شولتس أن هذا الأساس التاريخي يعد ركيزة قوية للعلاقات عبر الأطلسي، قائلا: "هذا الأساس متين، وسيظل داعما للعلاقات عبر الأطلسي لفترة طويلة."

وأشار شولتس أيضا إلى أنه أجرى محادثتين مع ترامب، واصفا إياهما بأنهما كانتا "وديتين للغاية."

وفيما يتعلق بحفل تنصيب ترامب في العشرين من الشهر الجاري، قال شولتس إن "الإدارة الأمريكية دعت، كما هو معتاد، السفير الألماني."

أثارت تصريحات إيلون ماسك عضب عدد من القادة الأوروبين واعتبروا تعليقاته تدخلا غير مقبول في سياسيات دولهم صورة من: NurPhoto/NurPhoto

تقليل من تأثير ماسك

وفي سياق متصل، قلل متحدث باسم الحكومة الألمانية من شأن نفوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد انتقاده شولتس ودعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين أن "الناس العاديين والعقلاء والمحترمين يشكلون الأغلبية في هذا البلد."

وتابع "نتصرف كما لو أن تصريحات السيد ماسك على تويتر يمكن أن تؤثر على بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي. لكن ببساطة هذا ليس هو الحال."

وكان شولتس قد وصف تصريحات ماسك الأخيرة بأنها "منحرفة". جاء ذلك عقب وصف مالك شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" المستشار الألماني بأنه "أحمق غير كفء" وأعلن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" قبل الانتخابات المبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.

وانضم العديد من القادة الأوروبيين في انتقاد ماسك؛ إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ماسك "يتدخل بشكل مباشر في الانتخابات"، بما في ذلك التي ستُجرى في ألمانيا.

وقال رئيس الحكومة النرويجية يوناس غار ستور إنه يجد "من المثير للقلق" أن يتدخل شخص لديه كل هذه الثروة والنفوذ في السياسة في الدول الأوروبية.

م ف (د ب أ، رويترز)