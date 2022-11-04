 شولتس: الصين وألمانيا ″تحذران″ روسيا من استخدام الأسلحة النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2022

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شولتس: الصين وألمانيا "تحذران" روسيا من استخدام الأسلحة النووية

حذرت ألمانيا والصين من التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني شولتس، الذي حذر أيضا الصين من مغبة الإقدام على أي تحرك عسكري ضد تايون.

المستشار الألماني أولاف شولتس يزور الصين

تعرض المستشار الألماني لانتقادات بسبب زيارته لبكين

طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) الرئيس الصيني شي جينبينغ بممارسة، تأثير على روسيا لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا، وقال "نتفق على أن التهديدات النووية خطر للغاية".

مختارات

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، في تصريحات للصحافة مع المستشار الألماني، "لا يمكننا تحمل تصعيد آخر"، وأعربا عن أملهما المشترك في نهاية سريعة للحرب وقاما بالدعوة إلى محادثات سلام".

ويبدو أن التصريحات تمثل تغييرا في الخطاب من جانب بكين. وفي حين أن الصين لم تؤيد الغزو الروسي، فقد عمقت العلاقات مع موسكو وتلقي باللائمة على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والولايات المتحدة بشكل متكرر في الصراع.

وقال شي جينبينغ، خلال اجتماع مع شولتس، إن الوضع الدولي الحالي "معقد وقابل للتغيير". وأضاف أن الصين وألمانيا يتعين عليهما العمل سويا، كدولتين مؤثرتين وتقديم إسهامات للسلام والتنمية "في أوقات التغير والفوضى".

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وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها "قلقة بشكل متزايد" حيال احتمال شنّ روسيا ضربة نووية في إطار الحرب على أوكرانيا.

وتحدّث الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مرة جديدة الثلاثاء عن احتمال استخدام السلاح النووي. فقال إن النية الأوكرانية باستعادة الأراضي المحتلّة بينها القرم ودونباس، "تهدد وجود دولتنا" وتقدّم "دافعًا مباشرًا" لاستخدام "وسائل الردع النووي".

وفي مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة المدعومة بمساعدات عسكرية غربية، ألمح بوتين شخصيًا إلى احتمال استخدام القنبلة الذرية خلال خطاب تلفزيوني في 21 أيلول/سبتمبر. في المقابل، اتّهمت روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد قواتها.

"عالمية" حقوق الإنسان

وفي سياق منفصل حذر المستشار شولتس الصين من أي هجوم عسكري على تايون، مؤكدا أن بلاده تؤيد سياسة "صين واحدة"، بيد أن ذلك يعني أن أي تغيير في الوضع القائم يجب أن "يتم عبر الطرق السلمية وبالتفاهم بين الجانبين (الصيني والتايواني)".

كما شدد المستشار على أن حقوق الإنسان "عالمية". وأشار في محادثاته إلى واجب حماية حقوق الإنسان وتطبيقها. كما حذرهم صراحة فيما يتعلق بمنطقة شينغيانغ شمال غرب الصين، حيث تتعرض أقلية الإيغور المسلمة، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للاضطهاد.

ف.ي/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يقع مكان كاتشاف محاربي الصلصال الصامتين في غرب الصين فوق قبر أول إمبراطور للبلاد كي يقوموا بحراسته بعد وفاته عام 210 قبل الميلاد.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتم اليوم عرض التماثيل بالحجم الطبيعي في ثلاثة مواقع أثرية. وكانت منظمة اليونسكو قد أدرجت هؤلاء المحاربين عام 1987 ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتألف الجيش الرئيسي من ألف جندي تقريباً، بينهم رماة أسهم ومشاة وفرسان. وتدل ملامح وجوه عدد من الجنود على أن الجيش الصيني آنذاك استعان أيضاً بمرتزقة أجانب.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يعتقد العلماء أن الكثير من التماثيل كانت ملونة أصلاً، إلا أن تعرضها للهواء بعد تراكم الأتربة عليها لفترة طويلة أدى سريعاً إلى فقدانها ألوانها الأصلية.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    عُثر عام 1980 على عربتين من البرونز تم تزيينهما بالذهب والفضة. واستخدمت العربة في الصورة لنقل إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ وأفراد أسرته.

  • Merkel in China Terrakottaarmee Xian

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    أُتيحت للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمناسة عيد ميلادها السادس والخمسين عام 2010 فرصة إلقاء نظرة عن قرب على جنرال من الصلصال.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    تولى الفلاح جاو كانغ مين، الذي عثر على أكبر كنز أثري في الصين، إدارة متحف جيش الصلصال. ومقابل عثوره هذا، حصل على ساعة يد ودراجة هوائية!

    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز


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