 شولتس: الحلفاء يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2023

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أخبار

شولتس: الحلفاء يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاش بين الحلفاء الغربيين وكييف بشأن "ضمانات أمنية مستقبلية" لأوكرانيا، وتحدث عن دعم بلاده لأوكرانيا وعن سياسة برلين الدفاعية، كما وجه رسالة للمنتقدين في بلاده ورسالة أخرى للصين.

صورة للمستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان ببرلين بتاريخ 2 مارس 2023

شولتس قال "نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا" تمهيدا لسلام دائم في هذا البلد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان الخميس (2 مارس/آذار 2023) إن ألمانيا ودولا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية. وأوضح شولتس، الذي سيستقبله جو بايدن في البيت الأبيض الجمعة، "نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا" تمهيدا لسلام دائم في هذا البلد.

مختارات

اعتبر قائد الجيش الألماني أن الصندوق الخاص الذي أُحدث بعد الحرب على أوكرانيا، لن يكون كافياً لتجهيز الجيش الألماني بالكامل. ويتعلق الأمر بصندوق بقيمة مائة مليار يورو سعيا لاستدراك سنوات من التقشف في الإنفاق العسكري.

مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟

شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.

فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.

وأضاف "لكنّ هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب"، متعهّدا أن تواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية قبل عام. يأتي خطاب شولتس بعد أكثر من عام بقليل من شن موسكو غزوها لأوكرانيا، ما دفع بالمستشار حينها إلى  إعلان حقبة جديدة  في السياسة الدفاعية والخارجية للبلاد.

يذكر أن شولتس أعلن في خطاب "التحول التاريخي" الذي ألقاه في البرلمان في 27 شباط/فبراير 2022 بعد ثلاثة أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا عدة قرارات محورية على رأسها، إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني.

وزادت ألمانيا استثماراتها العسكرية وأنهت علاقاتها الاقتصادية مع روسيا وتجاوزت الخطوط الحمراء المتعلقة بإرسال أسلحة إلى مناطق تشهد حربا. وفي هذا السياق، تعهد شولتس بزيادة صناعة الأسلحة في ألمانيا، بعدما حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أن أوكرانيا تستخدم حاليا ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.

وأكد المستشار الألماني أن بلاده سوف تحقق بشكل دائم هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي يرمي لإنفاق 2% من إجمالي الناتج القومي على الدفاع. وقال "التعهد الذي أعطيته هنا في 27 (شباط)/فبراير من العام الماضي، يعد ساريا". وتحدث المستشار الألماني عن "زيادة في ميزانية الدفاع بشكل إجمالي" من أجل الوصول لهذا الهدف.

"هل بوتين مستعد للتفاوض؟"

وتطرّق شولتس إلى دعوات اليسار في ألمانيا إلى وقف إرسال أسلحة لكييف. وقال "أنتم لا تصنعون السلام من خلال المطالبة بـ/لا حرب مجددا/ هنا في برلين بينما تطالبون في الوقت نفسه بوقف كل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا". وحذّر "إذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها، لن يكون ذلك سلاما، بل نهاية أوكرانيا".

كذلك، جدّد شولتس دعوته روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس منفتحا حاليا على مفاوضات من أجل إنهاء الحرب. وتساءل شولتس "هل بوتين مستعد حتى... للتفاوض بشأن سلام عادل؟ لا شيء يوحي بذلك في الوقت الحالي".

رسالة إلى الصين

من جهة أخرى حث شولتس، الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في حربها في أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلا من ذلك على ممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها.

وقال شولتس إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة الغزو الروسي، لكنه رحب بجهود الصين لخفض تصعيد التوتر النووي. وأضاف "رسالتي لبكين واضحة: استغلوا نفوذكم لدى موسكو للحث على سحب القوات الروسية... ولا تسلموا أي أسلحة لروسيا المعتدية".

وأوضحت تصريحات شولتس إلى أي مدى أبرزت الاستجابة الدولية للحرب في أوكرانيا الانقسامات العالمية، وذلك في ظل امتناع الصين والهند عن إدانة الغزو الروسي. قالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء مقربين احتمال فرض عقوبات جديدة على الصين إذا قدمت بكين دعما عسكريا لروسيا في حربها في أوكرانيا.

ا.ف/ ع.ج.م   (أ.ف.ب، رويترز،د.ب.أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو