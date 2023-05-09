شولتس: استعراض بوتين لقوته لا ينبغي أن يخيف الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (التاسع من مايو/أيار 2023) إن "استعراض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقوته في الساحة الحمراء اليوم يجب ألا يؤدي إلى "تخويف" الاتحاد الاوروبي الذي يجب أن يبقى "حازما" في دعمه لأوكرانيا. وقال "دعونا أن لا نخاف من مثل هذا الاستعراض للقوة! دعونا نبقى ثابتين في دعمنا لأوكرانيا".

ويتزامن خطابه أمام البرلمان الأوروبي مع الاحتفال بـ"يوم أوروبا"، لكن أيضا مع العرض العسكري السنوي في روسيا لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتس أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضا. مهما طال الأمر".

وأكد أن "لا أحد منا يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها قانون الأقوى مطبقا في أوروبا".

ودعا المستشار الألماني إلى "إصلاح وتوسيع" الاتحاد الأوروبي مع توقعات وإجراءات أكثر "جيوسياسية". وفي حديثه، قال شولتس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والأمن والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.

التأكيد على أهمية "يوم أوروبا"

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية "يوم أوروبا"، وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن التاسع من أيار/ مايو هو الرد المناسب الوحيد على الحرب العالمية التي أطلقتها ألمانيا وعلى النعرة القومية المدمرة وعلى جنون العظمة الإمبريالي.

وعاد شولتس وأكد أنه "أصبح من غير الممكن تصور نشوب الحرب بين شعوبنا والفضل في ذلك يعود للاتحاد الأوروبي وهو من حسن حظنا جميعا". وأضاف أن هذا الحلم لم يصبح حقيقة في جميع دول أوروبا، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 14 شهرا للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

ويعود "يوم أوروبا" إلى ما يسمى بإعلان شومان نسبة إلى وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبرت شومان الذي أعلن قبل 73 عاما في 9 أيار/مايو 1950، ما يعرف بـ إعلان شومان الذي يعتبر حجر الأساس لإنشاء الاتحاد الأوروبي، حيث اقترح شومان في خطاب إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والصلب يقوم أعضاؤها بجمع إنتاج الصلب والفحم.

إصلاح نظام اللجوء

كما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى سرعة إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي والسماح بحركة الهجرة الخاضعة للرقابة. وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" بالطبع يجب أن يكون هناك في النهاية حل يتوافق مع متطلبات التضامن الأوروبي. لكننا لا ينبغي أن ننتظر إلى أن يأتينا هذا التضامن مثل الروح القدس". وطالب شولتس بالانتهاء من الإصلاح قبل انتخابات أوروبا في ربيع عام 2024.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)