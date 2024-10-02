شولتس: إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها وينبغي منع ذلك

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها". وطالب إيران وحزب الله بـ"الوقف الفوري لهجماتهما على إسرائيل". وطهران تقول إنها استخدمت حقها القانوني.

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس إيران بالتصعيد الخطير للأزمة في الشرق الأوسط، وأوضح شولتس صباح اليوم الأربعاء (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024): "إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها - يجب منع ذلك بأي ثمن ".

جاء ذلك غداة شن إيران هجوما صاروخيا مكثفا على إسرائيل ، قالت الأخيرة إنها تصدت لمعظمها.

وأضاف إنه "يجب إدانة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل بأشد العبارات الممكنة ـ إنها تهدد بزيادة التصعيد في وضع متوتر أساسا في الشرق الأوسط. تجازف إيران بإشعال المنطقة برمتها".

ودعا شولتس إيران وميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان إلى "الوقف الفوري لهجماتهما على إسرائيل". وأضاف: "فقط بفضل الدفاع الجوي الإسرائيلي وحلفائها تم صد الهجوم الإيراني إلى حد كبير بالأمس".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وأكد المستشار الألماني أن بلاده، بالتعاون مع شركائها، ستواصل العمل للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ، موضحا أن وقف إطلاق النار هذا يجب أن يكون بداية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، "الذي ينص بوضوح على ضرورة انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية مع إسرائيل". وقال: "هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة المواطنين إلى شمال إسرائيل ، وفي الوقت نفسه يفتح آفاقا لتدعيم دولة لبنان".

وقال شولتس: "اليوم، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لهجوم حماس المروع على إسرائيل، قلوبنا مع الرهائن المحتجزين وأقاربهم”. وأضاف أن "مصيرهم يجب أن يكون حافزا للجميع للتوصل إلى اتفاق بناء على المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي بايدن".

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

طهران: إيران استفادت من حقها القانوني

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع نظرائه الأوروبيين، على الفور بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنته بلاده على إسرائيل.

وأكد عراقجي في اتصالات هاتفية مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد استفادت فقط من حقها القانوني للدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وضربت فقط القواعد العسكرية والأمنية" لإسرائيل، حسب وكالة أنباء (ارنا).

وأشار عراقجي إلى "أكثر من شهرين من ضبط النفس من قبل إيران". وطالب عراقجي مرة أخرى جميع الدول ببذل الجهود لإقرار وقف إطلاق النار والحد من هجمات إسرائيل والتصعيد في المنطقة "لا سيما بلبنان وغزة".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)