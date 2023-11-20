شولتس: إفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في انتاج الهيدروجين الأخضر

قبيل انطلاق أشغال قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا، والتي تحتضنها، اعتبارا من الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، العاصمة الألمانية برلين، اجتمع المستشار أولاف شولتس بقادة وممثلي أكثر من 12 دولة إفريقية، حيث ركز على ضرورة الرفع من زيادة استثمارات الشركات الألمانية في القارة الإفريقية. وقال شولتس إن إمكانات إفريقيا هائلة، وإنّ بإمكانها أن تصبح "موّردا رئيسيا" للهيدروجين الأخضر بالنسبة لبلاده. وألمانيا كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة لتحقيق الحياد الكربوني.

وفيما قالت رئيسة الجمعية الأفريقية الألمانية، سابين دالأومو إن الاستثمارات الألمانية في إفريقيا بشكل عام، لا يزال منخفضًا و"بشكل مخيب للآمال"، أشارت دول أخرى كالمغرب إلى "نمو هائل" لاستثمارات الشركات الألمانية، إذ كشف رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش على سبيل المثال عن "ارتفاع" حجم استثمارات الشركات الألمانية بمعدل ستة أضعاف في الفترة من 2015 إلى 2022، وذلك إلى جانب زيادة في حجم التجارة الثنائية بين المغرب وألمانيا بنسبة 30 بالمئة. وفي ذات السياق أوضح رئيس كوت ديفوارحسن واتارا أن زيادة مماثلة سجلتها بلاده بنحو ثلاث مرات.

وبلغ عموما حجم التجارة الألمانية مع أفريقيا 60 مليار يورو (65.4 مليار دولار) العام الماضي، وهو جزء صغير من تجارتها مع آسيا لكنه ارتفع بنسبة 21.7 بالمئة عن عام 2021.

قمة حول إفريقيا

ويأتي اجتماع شولتس بالوفد الإفريقي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق الاثنين، وذلك بهدف المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص في القارة سريعة النمو. وتأكيدا على الاهتمام المتجدد بأفريقيا، ستكون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته من بين الزعماء المشاركين في القمة، وفقاً لما أفاده مسؤولون ألمان.

وتتنافس أوروبا والولايات المتحدة مع روسيا والصين على النفوذ والموارد المعدنية الأساسية والفرص الاقتصادية الجديدة في ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان. ويتضمن ذلك إمكانات تحظى بها القارة الأفقر في العالم فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر. كما يعتبر استقرار القارة وازدهارها أيضا عنصرا أساسيا بالنسبة للدول الأوروبية للحدّ من الهجرة غير القانونية.

و.ب/ ح.ز (د ب أ)