 شولتس أمام منتدى دافوس: روسيا لن تكسب الحرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شولتس أمام منتدى دافوس: روسيا لن تكسب الحرب

شولتس يعتبر أن روسيا "لن تكسب" الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا مؤكدا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام. المستشار الألماني تحدث أمام منتدى دافوس عن مستقبل النظام الدولي ودور القوى الصاعدة.

المستشار الألماني أولاف شولتس مختتما منتدى دافوس

المستشار الألماني أولاف شولتس مختتما منتدى دافوس

دعاالمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لأشكال جديدة من التعاون الدولي. وقال إنه يجب ألا يبحث المرء بعد ذلك عن شركاء سياسيين في الدول ذاتها دائما فحسب، موضحا أنه "في هذا العالم متعدد الأقطاب، تطلب دول ومناطق متنوعة تماما مشاركة سياسية أكبر، وفقا لوزنها الاقتصادي والديموغرافي".

وأضاف مستشار ألمانيا أن التعاون الدولي يسهم في إحداث تقدم في قضايا مستقبلية، مشيرا إلى أن هناك مثلا حاليا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية قوى جديدة ناشئة تستغل فرص العولمة.

وأوضح أنه لهذا السبب دعا كل من جنوب أفريقيا والسنغال والهند وأندونيسيا والأرجنتين أيضا لللمشاركة في قمة هذا العام لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" المنتظرة في نهاية حزيران/يونيو المقبل في إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأضاف شولتس أن هذه الدول "تمثل دولا ومناطق يحتاج العالم تعاونها من أجل المضي قدما في مواجهة التحديات العالمية في المستقبل"، وأشار إلى أن شراكة جديدة تعني إظهار التضامن في مواجهة الأزمات الوشيكة كالتضخم مثلا.

مشاهدة الفيديو 01:31

روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

وقال شولتس في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "يجب ألا يكسب بوتين الحرب. أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها". وأضاف أن الرئيس الروسي الذي باشر غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر "لم يحقق أساسا أهدافه الاستراتيجية" معتبرا ان "اجتياح كل أوكرانيا" يبدو الآن "أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم".

وهذا يفسر بالمقاومة "الهائلة" التي أبدتها القوات الأوكرانية وبرد فعل الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو وساندوا كييف على ما أكد.

وقال المستشار الألماني "لا نقوم بشيء يمكن أن يؤدي الى دخول حلف شمال الأطلسي الحرب لأن ذلك سيعني مواجهة مباشرة بين قوى نووية". إنما يقوم الأمر على "إيصال الرسالة لبوتين بأنه لن يتمكن من إملاء شروط السلام. أوكرانيا لن تقبل بذلك ولا نحن" كما أضاف. وتابع "بالنسبة لي، من الواضح أن بوتين لن يتفاوض بجدية بشأن السلام إلا إذا أدرك أنه لا يمكنه كسر مقاومة أوكرانيا". تتركز المعارك حاليا في شرق البلاد حيث يسعى الجيش الروسي بأي ثمن للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ب د)

مشاهدة الفيديو 32:19

منتدى دافوس.. هل يحتوي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا؟

مختارات

زيلينسكي يبدي استعدادا أوكرانيا لتبادل الأسرى مع روسيا

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.  

بايدن يعلن أن واشنطن ستساعد في الدفاع عن تايوان بوجه غزو صيني

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في طوكيو من أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار". كما أيد بايدن حصول اليابان على العضوية الدائمة لمجلس الأمن.  

زيلينسكي ردّاً على كيسنجر: نحن لسنا في عام 1938

غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".  

مواضيع ذات صلة

Die Fahnen vieler Länder am Kongresszentrum Davos sollen die Gäste aus aller Welt begrüßen. In dem holzverkleideten Bau im Schweizer Wintersportort (Kanton Graubünden) findet alljährlich im Januar das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt. Zu den Treffen, die seit 1971 stattfinden, reisen tausende führende Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter sowie Journalisten an. Das 51. Jahrestreffen 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie nur virtuell ausgetragen. Zunehmend beschäftigt sich das WEF auch mit Umweltthemen. (07.06.2021)

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي 23.05.2022

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy displayed on a screen as he addresses the audience from Kyiv on a screen during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Monday, May 23, 2022. The annual meeting of the World Economic Forum is taking place in Davos from May 22 until May 26, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

دافوس: زيلينسكي يطالب بأسلحة ثقيلة وعقوبات "قصوى" على روسيا 23.05.2022

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في افتتاح منتدى دافوس، المجتمع الدولي بتوفير دعم أسرع لبلاده ومدّها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو. كييف طالبت مجددا بأسلحة ثقيلة "كأسلحة الحلف الأطلسي".

A general view of a Davos Klosters sign near the Alpine resort of Davos, Switzerland May 11, 2022. Picture taken May 11, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

منتدى دافوس: رجال أعمال وساسة يحذرون من عاصفة اقتصادية قادمة 23.05.2022

بعد توقف بسبب كورونا، انطلقت أعمال منتدى دافوس في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية. رجال أعمال وساسة عالميون حذروا من "عاصفة اقتصادية".