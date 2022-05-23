شولتس أمام منتدى دافوس: روسيا لن تكسب الحرب

دعاالمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لأشكال جديدة من التعاون الدولي. وقال إنه يجب ألا يبحث المرء بعد ذلك عن شركاء سياسيين في الدول ذاتها دائما فحسب، موضحا أنه "في هذا العالم متعدد الأقطاب، تطلب دول ومناطق متنوعة تماما مشاركة سياسية أكبر، وفقا لوزنها الاقتصادي والديموغرافي".

وأضاف مستشار ألمانيا أن التعاون الدولي يسهم في إحداث تقدم في قضايا مستقبلية، مشيرا إلى أن هناك مثلا حاليا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية قوى جديدة ناشئة تستغل فرص العولمة.

وأوضح أنه لهذا السبب دعا كل من جنوب أفريقيا والسنغال والهند وأندونيسيا والأرجنتين أيضا لللمشاركة في قمة هذا العام لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" المنتظرة في نهاية حزيران/يونيو المقبل في إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأضاف شولتس أن هذه الدول "تمثل دولا ومناطق يحتاج العالم تعاونها من أجل المضي قدما في مواجهة التحديات العالمية في المستقبل"، وأشار إلى أن شراكة جديدة تعني إظهار التضامن في مواجهة الأزمات الوشيكة كالتضخم مثلا.

مشاهدة الفيديو 01:31 روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

وقال شولتس في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "يجب ألا يكسب بوتين الحرب. أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها". وأضاف أن الرئيس الروسي الذي باشر غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر "لم يحقق أساسا أهدافه الاستراتيجية" معتبرا ان "اجتياح كل أوكرانيا" يبدو الآن "أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم".

وهذا يفسر بالمقاومة "الهائلة" التي أبدتها القوات الأوكرانية وبرد فعل الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو وساندوا كييف على ما أكد.

وقال المستشار الألماني "لا نقوم بشيء يمكن أن يؤدي الى دخول حلف شمال الأطلسي الحرب لأن ذلك سيعني مواجهة مباشرة بين قوى نووية". إنما يقوم الأمر على "إيصال الرسالة لبوتين بأنه لن يتمكن من إملاء شروط السلام. أوكرانيا لن تقبل بذلك ولا نحن" كما أضاف. وتابع "بالنسبة لي، من الواضح أن بوتين لن يتفاوض بجدية بشأن السلام إلا إذا أدرك أنه لا يمكنه كسر مقاومة أوكرانيا". تتركز المعارك حاليا في شرق البلاد حيث يسعى الجيش الروسي بأي ثمن للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ب د)