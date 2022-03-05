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في أول زيارة للمستشار الألماني إلى انقرة، شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا وغلى الرغبة في مواصلة تعاونهما العسكري مع كييف.
رغم تأكيد أردوغان على رغبته بالإبقاء على روابط الصداقة مع بوتين، إلا أنه أكد كذلك استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ما أثنى عليه شولتس الذي أشاد كذلك بتحركات أردوغان الأخيرة.
في أول زيارة يقوم بها شولتس إلى تركيا منذ توليه منصبه، ستكون الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية هي محور اللقاء بحسب تأكيدات مسؤولين. وتأتي الزيارة وسط تصعيد ميداني بعد 19 يوما من بدء الغزو الروسي.
استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مشاركة جيش بلاده، وكذلك حلف الناتو، بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا على العمل على الحلول الدبلوماسية، فيما لم يستعبد زعيم المعارضة تدخل حلف (الناتو) تحت ظروف معينة.
ندد الكرملين بمقترح بولندي لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وترى واشنطن الفكرة غير قابلة للتنفيذ. وأكد المستشار الألماني استبعاد الفكرة، فيما ناشد الرئيس زيلنسكي الغرب إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن".
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