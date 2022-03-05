شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا

شولتس وأردوغان يدعوان لوقف سريع للحرب ويؤكدان دعم أوكرانيا

رغم تأكيد أردوغان على رغبته بالإبقاء على روابط الصداقة مع بوتين، إلا أنه أكد كذلك استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ما أثنى عليه شولتس الذي أشاد كذلك بتحركات أردوغان الأخيرة.