 شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 14.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا

في أول زيارة للمستشار الألماني إلى انقرة، شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا وغلى الرغبة في مواصلة تعاونهما العسكري مع كييف.

مشاهدة الفيديو 01:25

المزيد من المركز الإعلامي

لم يبد المستشار الألماني شولتس أي استعداد لاتخاذ قرار بإرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا ضد القوات الروسية.

المستشار الألماني: يجب احتواء الحرب في أوكرانيا 05.03.2022

تتسبب العقوبات العالمية بأضرار جسيمة للاقتصاد الروسي. ولكنها تضر أيضا ببعض الشركات في أوروبا بأسرها، بما في ذلك ألمانيا.

شركة ألمانية تتضرر من حظر التصدير إلى روسيا 14.03.2022

ترامب يهاجم بايدن بسبب أسلوب إدارة الحرب الأوكرانية

ترامب يهاجم بايدن بسبب أسلوب إدارة الحرب الأوكرانية 14.03.2022

تحاول منظمة احميني توعية العاملات في قطاع الزراعة لحقوقهن وتسجيلهن في نظام الضمان الاجتماعي.

تونس: منظمة "احميني" لمساعدة العاملات في قطاع الزراعة 14.03.2022

المزيد DW الأخبار

ارتفعت أسعار معدن النيكل إلى ما هو أبعد من أي توقع منطقي، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية.

ارتفاع أسعار النيكل إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأوكرانية 14.03.2022

تصاعدت حدة المعارك في اليوم 19 من الغزو الروسي، لترتفع حصيلة الضحايا مع إعلان مقتل 17 شخصًا في قصف أوكراني على دونيتسك.

روسيا تصعّد هجماتها.. وبارقة أمل في المحادثات الثنائية 14.03.2022

تستعد مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود لهجوم محتمل من قبل القوات الروسية.

مدينة أوديسا، المطلة على البحر الأسود، تستعد لمواجهة أي هجوم روسي 14.03.2022

الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ فيلقًا دوليًا للمتطوعين الأجانب

الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ "فيلقًا دوليًا" للمتطوعين الأجانب 14.03.2022

اقرأ أيضا

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nimmt neben Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, an der Pressekonferenz nach den bilateralen Gesprächen teil. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei gut drei Monate nach seiner Vereidigung. Hauptthema in den Gesprächen mit Erdogan wird der Krieg in der Ukraine sein. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس وأردوغان يدعوان لوقف سريع للحرب ويؤكدان دعم أوكرانيا 14.03.2022

رغم تأكيد أردوغان على رغبته بالإبقاء على روابط الصداقة مع بوتين، إلا أنه أكد كذلك استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ما أثنى عليه شولتس الذي أشاد كذلك بتحركات أردوغان الأخيرة.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l), nimmt neben Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, am Empfang mit militärischen Ehren vor dem Präsidentenpalast teil. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei gut drei Monate nach seiner Vereidigung. Hauptthema in den Gesprächen mit Erdogan wird der Krieg in der Ukraine sein.

شولتس يصل أنقرة ومحادثات مع أردوغان بشأن أوكرانيا 14.03.2022

في أول زيارة يقوم بها شولتس إلى تركيا منذ توليه منصبه، ستكون الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية هي محور اللقاء بحسب تأكيدات مسؤولين. وتأتي الزيارة وسط تصعيد ميداني بعد 19 يوما من بدء الغزو الروسي.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält zu Beginn der Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine eine Regierungserklärung. +++ dpa-Bildfunk +++

المستشار الألماني: "لسنا جزءا من الصراع العسكري في أوكرانيا ولن نكون" 04.03.2022

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مشاركة جيش بلاده، وكذلك حلف الناتو، بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا على العمل على الحلول الدبلوماسية، فيما لم يستعبد زعيم المعارضة تدخل حلف (الناتو) تحت ظروف معينة.

9.3.2022, BERLIN, GERMANY - MARCH 09: German Chancellor Olaf Scholz (R) and Canadian Prime Minister Justin Trudeau attend a press conference after talks at the Chancellery on March 9, 2022 in Berlin, Germany. Trudeau is currently on a trip to several countries across Europe to discuss the ongoing war in Ukraine with Canada's allies. (Photo by Odd Anderson-Pool/Getty Images)

المستشار الألماني يعارض توريد طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا 09.03.2022

ندد الكرملين بمقترح بولندي لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وترى واشنطن الفكرة غير قابلة للتنفيذ. وأكد المستشار الألماني استبعاد الفكرة، فيما ناشد الرئيس زيلنسكي الغرب إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن".