 شهادة ماريان غاسر.. في الذكرى الثامنة للثورة السورية | سياسة واقتصاد | DW | 15.03.2019

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سياسة واقتصاد

شهادة ماريان غاسر.. في الذكرى الثامنة للثورة السورية

بعد مرور ثمانية أعوام على بداية الثورة بسوريا، كتبت ماريا غاسر عن تجربتها "المؤلمة" في البلاد. معاناة أطفال ونساء هذا البلد حُفرت في ذاكرتها، فحولتها إلى نص تدعو فيه لوقف الخراب بسوريا.

Internationales Komitee vom Roten Kreuz | Marianne Gasser (ICRC/Ali Yousef)

الأطفال في الشوارع تعتريهم علامات سوء التغذية الشديد لدرجة أنهم بالكاد لاحظوا وصولنا. مشهد الأطفال الذين يبدون كهياكل عظمية لا يفارق المخيلة، لكن رحلتنا لتقديم المساعدات بمدينة مضايا السورية في أوج شتاء كانون الأول / يناير 2016 حفرت في ذاكرتي مشاهد أكثر قتامة: قبو غارق في الظلام يعج بأطفال تبرز عظام وجوههم، ومسنين أصاب الشلل أركانهم. الكل يعاني من البرد والمرض والجوع. أجساد هزيلة ترقد على بطانيات زرقاء اللون، تفترش أرضية عيادة مؤقتة أقيمت تحت الأرض، احتماءً من القصف الجوي.

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لقد لاقت سوريا من الويلات بفعل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات وهو ما جعلها تترنح. فما من عائلة في البلاد إلا وفقدت فردًا من أفرادها، ولم تنج عائلة من دون أن يطالها ضرر؛ إما بالنزوح، أو الإصابة، أو الاختفاء. كما لحق الضرر البالغ الكثير من المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء، أو دُمرت تمامًا. سوريا بحاجة إلى مساعدة الآن، أعلم ذلك علم اليقين وطوال الثماني سنوات الماضية، التي قضيت معظمها بصفتي رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا، رأيت البلاد تنزلق من سلام هانئ إلى اتون الدمار والهلاك. اشتعال حرب واسعة النطاق مُجددًا أمر ممكن، إن لم يكن مُرجّحًا، إذا لم يحدث تقدم سياسي كبير، وما لم توضع خطة لإعادة بناء ما تحطم، سواء البنايات أو حتى الناس. ولا بد من أن تكون هناك إجابات شافية لحالات مئات الآلاف الذين ذهبوا في عداد المفقودين، ولا بد أن يلتئم شمل العائلات التي تفرّق أفرادها، ويجب أن يحصل أولئك الذين يعانون جراحًا نفسية على دعم قبل أن يبدأوا رحلتهم نحو التعافي.

خلاصة القول، على الشعب السوري أن يجد طريقة للتعايش. وبصفتنا عاملين في مجال الإغاثة، بإمكاننا تقديم يد العون على المدى القصير والبعيد، وآمل أن يقدم المجتمع الدولي الالتزامات الضرورية لإحلال سلام طويل الأمد.

أشعر أن الجرح الذي أصاب مضايا قد حفر أخدودًا في عقلي. في أثناء الزيارة، همست أم لستة أطفال في أذني قائلة: "لقد فقدت ابني الأكبر للتو، كان في السابعة عشرة. أرجوكِ ساعديني ليظل الخمسة الباقين على قيد الحياة".

اقتربت امرأة أخرى مني وقالت وعلى وجهها ابتسامة: "هل تعلمين ماذا فعلتم بنا أنتم القادمون من الخارج؟ بتحدثكم إلينا وتذكّرنا، أعدتم إلينا شيئًا آخر؛ إنه كرامتنا. شكرًا لكم".

 

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وثائقي - ناجون من سجون الأسد - البحث عن العدالة من أجل سوريا

 

كانت دمشق مدينة حديثة وجميلة ونابضة بالحياة عندما توليت رئاسة بعثة اللجنة الدولية فيها عام 2009. ولم يكن يخطر على بال أحد أن سوريا ستقع في مستنقع البؤس هذا. في منتصف شهر آذار/مارس عام 2011، اندلع العنف في بلدة تدعى درعا، التي تبعد عن العاصمة مسيرة ساعة. وبعد عام واحد اجتاح القتال أرجاء البلاد.

مشاهد الدمار وأعداد الذين أزهقت أرواحهم وأصيبوا ونزحوا تمزق نياط القلب؛ أراض زراعية أصبحت جبهات قتال، وأصبحت حبات الزيتون غذاءً رئيسيًا مُعتادًا. ونزح ملايين الناس، نحو نصف سكان سوريا..الملايين!

أما بالنسبة للأطفال، فقد أصبحت المدرسة ذكرى بعيدة. وقد استُبدل بدروس الرياضيات والتاريخ والعلوم دروسٌ فرضتها الحرب: الهرب، الاختباء، الحزن، البقاء على قيد الحياة. عدد كبير من الأطفال ممن هم دون الثامنة لم تُفتح أعينهم على شيء آخر سوى الحرب.

وأدت سنوات القتال إلى جعل بعض الخدمات الحيوية بالبلاد في وضع بالغ الهشاشة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية وأنظمة الإمداد بالكهرباء وقنوات الري وخدمات المياه. وبات أكثر من 11.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة، ويعيشون الآن في ظروف قاسية.

وحتى المناطق التي بها بنايات سكنية أو منازل أو متاجر لا تزال قائمة، فهي في الغالب لا تخلو من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، الأمر الذي يضع العائلات ولا سيما الأطفال تحت تهديد خطر شديد. ولا بد من التحرك فورًا للتخلص من مخلفات الحرب هذه بشكل آمن، بما فيها تلك التي تلوّث الحقول الزراعية.

حلب. ألا يذكركم الاسم بدمار ومعاناة تعجز الكلمات عن وصفهما؟ إنه يذكرني أنا.

في نهاية عام 2016، لم تخْلُ سماء حلب من القذائف للحظة واحدة، وكانت قذائف الهاون تمطر الأحياء السكنية. وأسفرت المعركة عن تحويل المدينة إلى أشلاء وسلبتها روحها.

 

  • Syrien - Kinder im Krieg (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الحرب تحصد أرواح الأطفال

    بعد مرور نحو سبع سنوات على بدء الصراع في سوريا، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الاثنين (12 مارس/ آذار 2018)، تقريراً بالأرقام عن الوضع الإنساني للأطفال في البلاد. وبحسب التقرير، فإن 13.1 مليون شخص، ما يعادل أكثر من نصف عدد السكان، هم بحاجة للمساعدة، من بينهم 5.3 مليون طفل.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    النزوح والتهجير

    تحدث التقرير أيضاً عن نزوح نحو ستة ملايين شخص، منهم 2.8 مليون طفل. كما تعرض العديد منهم عدة مرات للتهجير. ولجأ أكثر من خمسة ملايين سوري، نصفهم من الأطفال إلى الدول المجاورة منها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ومن بينهم 10 آلاف طفل فروا من دون عائلاتهم.

  • Screenshot DW-Video Kinder des Kalifats (DW)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    تجنيد الأطفال

    وفقاً للتقرير، قُتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب. وتوفي خلال عام 2017 فقط ما لا يقل عن 910 وأصيب 361 طفل. وقد تكون هذه الأرقام أعلى بكثير، خصوصاً بين صفوف الأطفال المجندين. إذ جندت الجماعات المسلحة 961 قاصر على الأقل.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Douma (Reuters/B. Khabieh)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الحرمان من التعليم

    في عام 2017 وُثقت 67 حالة اعتداء على المدارس والمؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس. ولا يمكن الوصول إلى أكثر من 7400 مدرسة، بسبب تدميرها أو إتلافها أو استغلالها لأهداف أخرى. كما يفتقر قطاع التعليم إلى 180 ألف موظف. وتعرضت المستشفيات والمراكز الصحية إلى 180 حالة اعتداء. ولا يلتحق حوالي 1.7 مليون طفل بالمدارس.

  • Syrien - Kinder im Krieg (Getty Images/AFP/A. Doumany)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الإعاقة

    وتحدث تقرير اليونيسيف عن تعرض 3.3 مليون طفل في سوريا للخطر بسبب التفجيرات. كما أن الأطفال، الذين أصيبوا بإعاقات جسدية جراء الحرب، لا يتلقون غالباً العلاج المناسب. وقد سُجل 1.5 مليون شخص معاق.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien al-Saflaniyeh (Reuters/K. Ashawi)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الفقر المدقع

    يعيش 69 بالمائة من سكان سوريا في فقر مدقع ويبلغ دخل الفرد الواحد حالياً أقل من دولارين في اليوم. وتؤدي فقط حوالي نصف المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد عملها بشكل كامل.

  • Syrien Ost-Ghouta Unterernährung (picture-alliance/AA/A. Damashqy)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    سوء التغذية المزمن

    وذكر التقرير معاناة 40 بالمائة من 200 ألف طفل في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من سوء التغذية المزمن، كما لا يملك ثلث سكان سوريا المياه الصالحة للشرب.

  • Syrien Luftangriffe in Maaret al-Numan (Getty Images/AFP/M. Al-Bakour)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الأمراض النفسية

    العديد من الأطفال يعانون أمراضاً نفسية جراء العنف، وفقدان ذويهم وأصدقائهم، وتدمير منازلهم. وتشمل الأعراض النفسية التي يعاني منها الأطفال السوريون، رؤية الكوابيس والميل إلى العدوانية وفقدان القدرة على الكلام.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Douma (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    مشاريع مساعدة أطفال سوريا

    تحاول منظمة اليونيسيف من خلال مشاريع مختلفة تقديم المساعدات للأطفال المعاقين في الشرق الأوسط. إذ دعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة إمدادات المياه لملايين الأشخاص في سوريا ولبنان والأردن والعراق. وتلقى ما يقرب من تسعة ملايين طفل في المنطقة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال. وتمكن 3.2 مليون طفل من الذهاب إلى المدارس بدعم من اليونيسيف. إعداد: إيمان ملوك


 

في درجات برودة بلغت حد التجمد، عبرت فرق اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري الخطوط الأمامية للقتال لتخوض وسط أكوام من الأنقاض. ترجلنا من السيارة لنلوّح بعلم الصليب الأحمر، لكي يعلم الجميع من نحن.

عندها وقعت عيناي على أحد أكثر المشاهد التي اهتزت لها مشاعري: آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، في انتظار أن يتم إجلاؤهم. كثير منهم كانوا يرتدون أسمالًا بالية، وتنوء ظهورهم بحقائب قديمة مهلهلة. وملامح الإنهاك والخوف والقلق والأمل كانت محفورة في وجوههم. الدمار يخيم على كل شيء.

كان هناك الكثير من الأطفال، ولا أظن أن أحدًا منهم كان يرتدي ملابس تقيه برد الشتاء. كانوا صامتين، لم يُصدروا أي صوت، ولم تجد الابتسامة سبيلًا إلى وجه أحدهم. كانت وجههم خالية من أي تعبير.

هذه هي الصورة التي تتبدى أمامك عندما يُعمِل العنف مخالبه في شرايين الحياة. ولهذا السبب لا بد لسوريا من أن تعيد بناء نفسها؛ بناياتها وأرواح شعبها.

مضايا، حلب، الموت، الدمار- هذه ذكريات يجب ألا تعيشها سوريا مُجددًا.

بقلم:ماريان غاسر

 

*شغلت السيدة ماريان غاسر منصب رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا خلال الفترة 2009-2013 ثم 2015-2019.

 

مختارات

أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

بعد مرور نحو سبع سنوات على الحرب في سوريا، يبقى الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً. إذ يعد عام 2017 أسوأ عام لهم، بحسب التقرير السنوي لليونيسيف. في التقرير أرقام مرعبة عن معاناتهم من أهوال الحرب يمكن أن تترك آثاراها لعقود. (12.03.2018)  

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