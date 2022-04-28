 شنغهاي تغلق 8 مناطق لإجراء اختبار جماعي لكوفيد لملايين الأشخاص | DW الأخبار | DW | 11.06.2022

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شنغهاي تغلق 8 مناطق لإجراء اختبار جماعي لكوفيد لملايين الأشخاص

معاودة فرض الحجر المنزلي في عدة مناطق من شنغهاي بهدف إجراء حملة فحوص لكشف الإصابات بكوفيد-19 ومكافحة تفشي الوباء.

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