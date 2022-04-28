شنغهاي تغلق 8 مناطق لإجراء اختبار جماعي لكوفيد لملايين الأشخاص

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معاودة فرض الحجر المنزلي في عدة مناطق من شنغهاي بهدف إجراء حملة فحوص لكشف الإصابات بكوفيد-19 ومكافحة تفشي الوباء.
يرى خبراء أن ألمانيا تواجه خطر انكماش اقتصادها لتصبح "رجل أوروبا المريض" بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، خصوصاً بسبب أزمة سلاسل التوريد وتداعيات قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟
بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.
بعد توقف بسبب كورونا، انطلقت أعمال منتدى دافوس في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية. رجال أعمال وساسة عالميون حذروا من "عاصفة اقتصادية".
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
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