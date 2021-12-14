 شمال سوريا: تجمع مخيمات″ مشهد روحين″ بدون مشفى | DW الأخبار | DW | 22.07.2022

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شمال سوريا: تجمع مخيمات" مشهد روحين" بدون مشفى

في منطقة "مشهد روحين" شمال سوريا، والممتدة على مساحة عشرين كيلو متر، تم انشاء عشرات المخيمات لإيواء المهجرين ليسكنها 70 ألف شخص، ولكن المنطقة تفتقر لوجود مشفى لهذا العدد الكبير من السكان.

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