شمال سوريا: تجمع مخيمات" مشهد روحين" بدون مشفى

لماذا يستهدف النظام السوري وحليفه المنشآت الطبية بشكل ممنهج؟

على امتداد عقد من الصراع في سوريا، الذي لم يعرف نهاية بعد، تعرضت المشافي لأكثر من 400 هجوم. وأشار تقرير لمنظمة غير حكومية مقرها برلين إلى أن الهجمات جزء من استراتيجية لمنع الخدمات الطبية عن المناطق التي تديرها المعارضة.