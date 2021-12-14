شمال سوريا: تجمع مخيمات" مشهد روحين" بدون مشفى

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في منطقة "مشهد روحين" شمال سوريا، والممتدة على مساحة عشرين كيلو متر، تم انشاء عشرات المخيمات لإيواء المهجرين ليسكنها 70 ألف شخص، ولكن المنطقة تفتقر لوجود مشفى لهذا العدد الكبير من السكان.
يعتمد الملايين في إدلب السورية على المساعدات التي تأتي عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، لكن بقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات بات يخضع للمساومات، ومصير السكان أصبح "بمثابة كرة قدم بين أرجل الأطراف السياسة" الدولية.
على امتداد عقد من الصراع في سوريا، الذي لم يعرف نهاية بعد، تعرضت المشافي لأكثر من 400 هجوم. وأشار تقرير لمنظمة غير حكومية مقرها برلين إلى أن الهجمات جزء من استراتيجية لمنع الخدمات الطبية عن المناطق التي تديرها المعارضة.
شهدت ثلاث مناطق على الأقل في سوريا توترا داميا جديدا، إذ تعرض مشفى في ريف حلب للقصف، بينما دارت اشتباكات عنيفة قرب بلدة عين عيسى شمال سوريا، في وقت تحدثت فيه عدة مصادر عن غارات تركية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عامين.
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