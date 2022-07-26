 شمال سوريا: أهالي إدلب يسكنون في مباني آيلة للسقوط | DW الأخبار | DW | 20.09.2022

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DW الأخبار

شمال سوريا: أهالي إدلب يسكنون في مباني آيلة للسقوط

أعلنت منظمات حقوقية سورية عن مقتل عشرات الأشخاص نتيجة انهيار المنازل التي كانوا يسكنوها. وكانت هذه المنازل قد تعرضت للقصف سابقا، لكن ظروف العائلات الصعبة اجبرتهم على العيش في هذه المباني رغم المخاطر.

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