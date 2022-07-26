شمال سوريا: أهالي إدلب يسكنون في مباني آيلة للسقوط

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أعلنت منظمات حقوقية سورية عن مقتل عشرات الأشخاص نتيجة انهيار المنازل التي كانوا يسكنوها. وكانت هذه المنازل قد تعرضت للقصف سابقا، لكن ظروف العائلات الصعبة اجبرتهم على العيش في هذه المباني رغم المخاطر.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
الآن، يعيش النازحون في الخيام بشمال سوريا ظروفا "مروعة"، بحسب تعبير مسؤول أممي. تفاقمت الأوضاع المزرية لهؤلاء مع تساقط الثلوج ما أدى لانهيار الكثير من الخيام ليفقد أطفال أرواحهم بسبب البرد الشديد.
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
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