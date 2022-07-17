شمال أوروبا يستعد لدرجات غير مسبوقة

موجة حر تضرب جنوب غرب أوروبا والحرارة قد تصل 40 درجة في ألمانيا

تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.