شمال أوروبا يستعد لدرجات غير مسبوقة

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وصلت درجات الحرارة في بعض أجزاء جنوب أوروبا إلى منتصف الأربعينيات. وبحسب خبراء الطقس فإن موجة الحر تتحرك شمالًا إلى المملكة المتحدة، التي لم تعهد على درجات حرارة عالية كهذه إطلاقاً.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
بات كوكب الأرض يشهد ارتفاع متسارعا للحرارة، ومع اشتداد درجاتها في الصيف، تطرح تساؤلات حول كيف نحمي أنفسنا ونحافظ على سلامتنا وسلامة الأطفال وكبار السن؟ التقرير التالي يقدم إرشادات هامة مدعمة بغرافيك للحفاظ على سلامتنا؟
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