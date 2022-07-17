 شمال أوروبا يستعد لدرجات غير مسبوقة | DW الأخبار | DW | 18.07.2022

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DW الأخبار

شمال أوروبا يستعد لدرجات غير مسبوقة

وصلت درجات الحرارة في بعض أجزاء جنوب أوروبا إلى منتصف الأربعينيات. وبحسب خبراء الطقس فإن موجة الحر تتحرك شمالًا إلى المملكة المتحدة، التي لم تعهد على درجات حرارة عالية كهذه إطلاقاً.

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