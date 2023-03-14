 شكوك في قدرته.. "تشات جي بي تي" يدخل عالم السياسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2023

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شكوك في قدرته.. "تشات جي بي تي" يدخل عالم السياسة

يحاول سياسيون اغتنام الإمكانيات التي يوفرها روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، خاصة وأن لديه القدرة على توليد خطابات "متماشية مع الأيديولوجيات التقليدية". بيد أنّ بعض الخبراء يشككون في قدرته على الابتكار والإبداع السياسي.

صورة تعبيرية من إنتاج أحد برامج الذكاء الاصطناعي

رغم أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد خطابات سياسية تقليدية لكنها لا تفيد الأحزاب كثيراً

اجتاح  برنامج "تشات جي بي تي" التوليدي، الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب، الأوساط الجامعية والمهنية وحتى السياسية، بحيث بات سياسيون يستخدمونه لكتابة خطابات أو صياغة قوانين، غير أنه يهدّد بتشكيل حملات تأثير يصعب تحديد ما إذا كانت بشرية الصنع أم لا.

مختارات

استجواب "آلي" في اليابان.. وخطاب "مشبوه" لماكرون!

في اليابان، استجوب نائب في البرلمان، في نهاية آذار/مارس، رئيس الوزراء بأسئلة اقترحها روبوت "تشات جي بي تي" ChatGPT.

وفي فرنسا، صاغت الأداة تعديلًا لمشروع قانون للألعاب الأولمبية لعام 2024. وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا على تويتر البرنامج الذي صممته شركة "أوبن إيه آي" OpenAI، ناشرًا لقطة شاشة من محادثة مع "تشات جي بي تي" جاء فيها أن أوروبا "تنافسية" في السباق نحو الابتكار.

غير أن الروبوت الأميركي ليس مصممًا بالأساس لإصدار مثل هذا الحكم لأنه يستجيب بأكثر الكلمات منطقية عند تلقّي طلبٍ ما، فيمكنه اعتماد موقف ما أو عكسه.

ارتبط اسم ماكرون نفسه مؤخرًا بأداة الذكاء الاصطناعي هذه. ففور انتهاء كلمته التلفزيونية الأخيرة التي تطرّق فيها إلى إصلاح نظام التقاعد، سخرت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام CGT صوفي بينيه من خطابه قائلة إنه "يُمكن أن يكون من صنع تشات جي بي تي".

غياب القدرة على الابتكار

ويحاول السياسيون حاليًا اغتنام الإمكانيات التي يوفرها روبوت المحادثة هذا الذي ضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم نشط في بداية العام بعد شهرين فقط من إطلاقه.

OpenAI هي منظمة بحثية تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي

يروج أحد السياسيين الفرنسيين لفكرة أن "تشات جي بي تي" يؤسس لـ"استبدال عظيم جديد"

يقول الأستاذ في علوم الإعلام في جامعة تولوز باسكال مارشان إن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" قادرة "على توليد خطابات متماشية" مع الأيديولوجيات السياسية التقليدية. لكن كونها غير قادرة على الابتكار، فهي أقل أهمية بالنسبة للأحزاب التي ترغب في "التكيف مع الوضع الراهن والتوافق مع العصر".

تواجه الأحزاب اليمينية صعوبات مع برنامج "تشات جي بي تي" بحيث تعتبر أنه وليد ثقافة الـ"ووك" woke (أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز) ومطبوع بالقيم الليبرالية والتقدمية لسيليكون فالي.

في فرنسا، يروّج رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا على شبكات التواصل الاجتماعي لفكرة أن "تشات جي بي تي" يؤسس لـ"استبدال عظيم جديد"، علمًا أن "الاستبدال العظيم" هو نظرية مؤامرة يمينية متطرّفة ترى أنه يجري استبدال السكان الأوروبيين بآخرين مهاجرين، بشكل منتظم، وخصوصا من إفريقيا.

أمّا نائبة رئيس "حزب الاسترداد" اليميني المتطرف ماريون ماريشال، فاعتبرت أن الروبوت يقضي على "الحسّ النقدي".

تحيزات "آلية"

وبرنامج شركة "أوبن إيه آي"، أو منافسوه مثل "بارد" الذي طورته غوغل، هي برامج لديها تحيزات ناتجة عن تدريبها من خلال مجموعة ضخمة من نصوص ومعايير أضافها مصمموها للحدّ من توليد تصريحات مرفوضة.

المستقبل الآن - هل الذكاء الاصطناعي قادر على إدراك المشاعر؟

في نيوزيلندا، صمّم الباحث ديفيد روزادو روبوت "رايت وينغ جي بي تي" RightWingGPT المدرّب لإنتاج تصريحات محافظة داعمة للأسرة التقليدية والقيم المسيحية والسوق الحرّة، ولكنه غير متاح للجميع.

بدوره أعلن إيلون ماسك أنه يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي "تروث جي بي تي" التي ستسعى، على حد قوله، إلى "إظهار أكبر قدر من الحقيقة" والتنافس مع البرامج الأخرى التي تفتقد للضوابط اللازمة.

تدقيق أمني

في الصين، تعتزم بكين إخضاع أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراءات "تدقيق أمني" في مدى التزام محتوياتها "القيم الاشتراكية الأساسية" وعدم مساسها بأمن الدولة.

ويرى باسكال مارشان أنه "إذا طوّر أحد ما روبوتًا للمحادثة يوّلد تصريحات بنفس الاتجاه دائمًا، سيكون قادرًا على توفير عناصر لغوية لأشخاص مقتنعين لكنه سيثير اهتمام عدد أقل بكثير من الأشخاص"، معتبرًا أنه "لا يجب أن نبتعد في خيالنا كثيرًا بشأن التلاعب بالجماهير الذي قد تمارسه هذه الوسائل".

"ذكاء اصطناعي ماركسي"

حاول مؤسس موقع الصحافة الساخرة البلجيكي "نوربريس" NordPresse، المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي باسم فينسان "فليبوستييه"، تطوير برنامج "ذكاء اصطناعي ماركسي" باسم "تشات سي جي تي" chatCGT مع شقيقه في بداية العام الحالي.

يقول لوكالة فرانس برس إن عمل هذا البرنامج "بدائي إلى حد ما" إذ يعيد توجيه أسئلة مستخدمي الانترنت إلى تشات جي بي تي" مع إظهار إشارة مفادها أن الإجابة ستأتي "كما لو قالها نقابيّ غاضب". النتيجة: إنتاج "ممتاز لنصوص شعبوية"، بحسب قوله.

 ع.ح./أ.ح. (أ ف ب)

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


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