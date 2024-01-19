"شكرا قيصر": ألمانيا تُقدّم التكريم الأخير لفرانتس بكنباور

شارك سياسيون ورياضيون في مراسم تأبين الأسطورة الألمانية فرانتس بكنباور أحد أعظم لاعبي كرة القدم. واستقبل ملعب "أليانز أرينا" المشاركين بحفل موسيقي مع وضع أكاليل الزهور على أرض الملعب.

قدّمت ألمانيا تكريماً أخيراً للأسطورة فرانتس بكنباور الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونيخ لكرة القدم، وذلك بعد 12 يوماً على وفاته في السابع من كانون الثاني/ يناير عن 78 عاماً. ووريَ "القيصر" بكنباور الثرى قبل سبعة أيام في ميونيخ في مراسم خاصة صغيرة، فيما أقيم حفل تكريمي الجمعة مفتوح للجماهير والمشجّعين لتقديم العزاء تحت سماءٍ بافارية زرقاء.

وتجمّع نحو 20 ألف مشجّع إلى جانب نجوم كرة القدم الأوروبية وسياسيين ألمان من بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وجلس السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ورئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف.

نجوم كرة القدم الأوروبية وسياسيين ألمان من بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير في حفل تكريمي مفتوح للجماهير والمشجّعين لتقديم العزاء في وفاة بيكنباور صورة من: Matthias Balk/dpa/picture alliance

وحضر خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، ,القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان الفرنسي، وخوسيه مارتينيس بيرّي الرئيس الشرفي لريال مدريد الإسباني في المدرجات. وقدّم بول برايتنر بطل مونديال 1974، ولوتار ماتيوس بطل مونديال 1990، وباستيان شفاينشتايغر بطل مونديال 2014، العزاء على أرض الملعب.

ووُضعت ورود على شكل الرقم 5 الذي اشتُهر به بكنباور، على أرض ملعب "أليانز أرينا"، إلى جانب أكاليل من الزهور مقدّمة من أكبر الأندية في العالم من بينها ليفربول الإنكليزي وبرشلونة. ونعى أولي هونيس "صديقٍ عظيم" لعب بجانبه في بايرن وعمل كإداري معه لاحقاً في النادي الأسطوري.

وقال "عزيزي فرانتس، لقد توفيت قبل 12 يوماً. ولأكن صادقاً، أفتقدك بشدّة". وأضاف "أرقد بسلام، سلامٌ لم تتمكّن للأسف من الاستمتاع به في السنوات الماضية بالطريقة التي تستحقها". وقال هونيس "أليانز أرينا"، أجمل ملعب في العالم، لم يكن ليُبنى من دون فرانتس". وكان ملعب "أليانز أرينا" مكاناً مناسباً لوداعه من قبل الجمهور.

عرف حفل تأبين الأسطورة بيكنباور نجوم الكرة الألمانية السابقين مثل مانيوس وأفرات ورومينيغه صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

ووُلد بكنباور في ميونيخ عام 1945 وانضم إلى الفرق العمرية لبايرن عام 1959 في طريقه لقيادته إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الذي بات معه من الأعظم في القارة الأوروبية.

وقاد ألمانيا الغربية سابقا للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلّبت على هولندا 2-1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1-0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990. وحصل بكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976.

وشارك في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 44 هدفاً، بما في ذلك خلال 13 عاماً مع بايرن الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات، قبل انضمامه الى هامبورغ ونيويورك كوزموس الأميركي حيث أنهى مسيرته كلاعب في عام 1983.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)