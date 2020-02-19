شقيق نجم باريس سان جيرمان يشتم توخل بكلمات نابية

على عكس شقيقه برينسل كيمبيمبي الذي رفض تحميل المسؤولية لتوماس توخل، حمل مانو كيمبيمبي، شقيق مدافع باريس سان جيرمان، مسؤولية خسارة فريق العاصمة الفرنسية أمام بوروسيا دورتموند، في مباراة ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، للمدرب الألماني.

وانتقد شقيق المدافع الفرنسي بريسنل كيمبيمبي طريقة لعب توخل والتشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة دورتموند من خلال فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر. لكن في خضم انتقاده، وصف مانو كيمبيبي المدرب توخل بـ"ابن العاهرة" وكلمات نابية أخرى. ولم يعلق توخل عن فيديو مانو كيمبيمبي.

وواجه توخيل انتقادات لعدم الدفع بثنائي الهجوم إدينسون كافاني وماورو إيكاردي في الرمق الأخير من اللقاء رغم التأخر في النتيجة. وأرجع توخل الهزيمة أمام دورتموند إلى أن فريقه "تأثر بإصابات لاعبيه في الأسابيع الماضية، منوها بأن نيمار لم يلعب منذ 15 يوما". واعترف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بأن فريقه "عانى في مواجهة مرتدات درتموند، مما أثر على ثقة اللاعبين". لكن توخل توعد فريق دورتموند بالرد بقوة في مباراة الإياب.

وفي الأسبوع الماضي، أبعد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان الأجواء "السلبية" حول الفريق قائلا: إنه لا يجب الشعور بالخوف في وجود "اثنين من أفضل لاعبي العالم"، مشيرا إلى نيمار وكيليان مبابي. ورغم تعاون الاثنين في هدف باريس سان جيرمان، خطف المهاجم النرويجي الصاعد إرلينغ هالاند الأضواء وسجل هدفي دورتموند ليمنح الأفضلية للفريق الألماني قبل لقاء العودة في باريس يوم 11 مارس/ آذار القادم.

ع.ش