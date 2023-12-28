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شقيق بيكنباور: أخي يعاني صحياً وبسبب آثار فضيحة المونديال

٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣

أكد شقيق أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور أن نجم منتخب ألمانيا السابق يعاني من مشاكل صحية وحالة من عدم الاستقرار، ومن أثار فضيحة الفساد الخاصة بكأس العالم 2006.

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فرانز بيكنباور نجم المنتخب الألماني السابق والرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ
ووجهت لبيكنباور اتهامات باستغلال نفوذه في مساعدة ألمانيا على شراء أصوات (فيفا) للفوز بحق استضافة كأس العالم 2006صورة من: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

أكد شقيق أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، أن شقيقه يعاني من مشاكل صحية، ومن أثار فضيحة الفساد الخاصة بكأس العالم .2006

ومن المقرر أن تبث محطة "أيه آر دي" الألمانية الشهر المقبل فيلماً وثائقياً عن بيكنباور، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1974، يتناول مسيرته الرياضية ومناقبه، وأيضاً فضيحة الفساد التي تلاحقه.

ووجهت لبيكنباور (78 عاماً) اتهامات باستغلال نفوذه في مساعدة ألمانيا على شراء أصوات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الفوز بحق استضافة كأس العالم 2006، ولم يتم إثبات مثل هذه الإدعاءت، لكن بيكنباور انسحب من الحياة العامة، ويعيش الآن في النمسا.

ويقول فالتر بيكنباور في الفيلم الوثائقي "إذا قلت الآن أنه بخير، سأكون كاذباً، لا أحب الكذب، هو ليس بخير، حالة مستمرة من عدم الاستقرار".

ودافع عدد من رجال السياسة البارزين في ألمانيا، وبينهم فولفغانغ شويبله وزير الداخلية، ووزيرالمالية السابق ، والذي توفى أمس الأربعاء عن 81 عاما، عن بيكنباور عبر الفيلم الوثائقي.

فرانز بيكنباور وحارس المرمى سيب ماير يحملان كأس العالم بعد فوز المنتخب الألماني ببطولة عام 1974 - 07/07/1974
انسحب بيكنباور من الحياة العامة، ويعيش الآن في النمسا.صورة من: Horstmüller/IMAGO

وقال شويبله: "بالنسبة لي، تبدو الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم مبالغا فيها إلى حد ما. بالطبع، ارتكب (بيكنباور) أخطاء، أعني لا يفعل الجميع كل شئ بشكل صحيح. وفي هذا الصدد، هو بشر".

 من جانبه قال يوشكا فيشر، وزير الخارجية الأسبق في الفيلم الوثائقي: "أراد الألمان كأس العالم، بما فيهم أنا، وكنا سعداء بأن لدينا فرانز بيكنباور. في هذا الصدد، هناك نوع من النفاق إلى حد ما. علينا أن نتهم أنفسنا أيضا".

وأضاف فيشر: "لا استطيع أن استوعب كيف أعطى الناس ظهورهم له، وكيف أصبح بيكنباور فجأة البعبع، رغم أنه قام بأمور عظيمة لبلادنا."

ع.ح.، ح.ز. (د.ب.أ)

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