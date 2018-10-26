 شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل حول احتمال انتقاله إلى الريال | عالم الرياضة | DW | 05.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل حول احتمال انتقاله إلى الريال

إيدين هازارد وريال مدريد، قصة عشق متبادل لم تكتمل، غير أن كثيرا من التوقعات تفيد أن نهاية سعيدة تلوح في الأفق. شقيق اللاعب يؤكد ذلك ويكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق في توقيت وظروف ارتباط النجم البلجيكي مع النادي الملكي.

Fußball Champions League Chelsea Maribor (Reuters/Andrew Winning)

مجددا يتم ربط اسم نجم المنتخب البلجيكي إيدن هازارد بقوة بنادي ريال مدريد لكرة القدم، فبعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى الملكي الأبيض الصيف الماضي، ترجح العديد من التقارير الإعلامية حاليا اقتراب موعد رحيل نجم تشيلسي عن ناديه الحالي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.

مختارات

أشعل أسطورة البرتغال لويس فيغو التكهنات مجدداً بانضمام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد أن كان انتقاله الصيف الماضي قبيل مونديال روسيا 2018 وعقبه وشيكاً، معتبراً أن هازارد "لاعب من الطراز الرفيع". (26.10.2018)

تقارير صحفية تتحدث عن أن نجم الريال غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، فيما يبدو أن علاقة الدولي الويلزي مع المدرب المؤقت سولاري لن تخرج عن هذه "القاعدة". (03.11.2018)

بينما يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تألقه اللافت هذا الموسم برفقة ناديه تشيلسي، أوضح مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري أن هازارد ينقصه شيء واحد فقط حتى يصبح لاعباً متكاملاً ويفوز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية. (06.10.2018)

اليوم، دخل على الخط أحد أكثر المقربين إلى إيدن ويتعلق الأمر بشقيقه تورغان هازارد، الذي فند جميع التسريبات التي أشارت الى صفقة وشيكة في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز كان يرى في إيدين هازارد الخلف اللائق لـ"الدون" كريستيانو رونالدو، وقام بالعديد من الجهود لضمه، لكن رغبته هذه اصطدمت بعناد تشيلسي الذي بقي متشبثا بهازارد. 

وردّا على سؤال قناة (HLN) الرياضية الخاصة التابعة لقناة (سي ان ان) الأمريكية حول ما إذا كان من الوارد انتقال شقيقه  الذي بات ينظر إليه بعد مونديال روسيا 2018 على أنه من بين أفضل اللاعبين حاليا في العالم، في الأسابيع القادمة إلى ريال مدريد ردّ تورغان أن هذا مستبعدا جدا، فإيدين "سينتظر إلى غاية نهاية الموسم"، يقول شقيقه.

وتابع "ريال مدريد يمر حاليا بمرحلة عصيبة. المدرب أقيل واللاعبون الأساسيون رحلوا وعلى النادي الآن إعادة تشكيل فريق  جديد".

وحسب شقيق إيدن هازارد فإن الأخير "لن يتسرع"، وإنما سيراقب تطورات الأمور في سفينة الملكي قبل اتخاذ أي قرار، رغم أن نجم بلجيكا أعلنها صراحة وفي أكثر من مناسبات أن حلمه الكبير هو اللعب لصالح "ميرينغي".

من جهة أخرى أكد تورغان أن شقيقه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم تشيلسي إلى آخر مباراة هذا الموسم، لكونه "لا يريد الاصطدام" مع النادي اللندني وإنهاء مشواره هناك بكل سلاسة.

و.ب/ ع.خ

 

مواضيع ذات صلة

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien - Warm-Up

لويس فيغو يعيد صفقة هازارد وريال مدريد إلى الواجهة 26.10.2018

أشعل أسطورة البرتغال لويس فيغو التكهنات مجدداً بانضمام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد أن كان انتقاله الصيف الماضي قبيل مونديال روسيا 2018 وعقبه وشيكاً، معتبراً أن هازارد "لاعب من الطراز الرفيع".

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي! 17.10.2018

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيشهد الكثير من الإثارة والتشويق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم ريال مدريد التقدم بعرض مبلغ مالي فضلاً عن نجم يحمل قميص "الميرنغي" منذ عدة سنوات من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن هداف الدوري الإنجليزي.

Fußball Europa League FC Chelsea vs Vidi FC

هازارد يستعمل تكتيك رونالدو للانتقال إلى ريال مدريد! 19.10.2018

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى القلعة المدريدية وتحقيق حلمه باللعب في"الليغا"، أوضح مدافع مانشستر يونايتد السابق ويس براون أن هازارد يستعمل نفس تكتيك رونالدو حينما كان يود الانتقال إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل حول احتمال انتقاله إلى الريال

هل يودع كيميش بايرن ميونيخ من أجل برشلونة؟

مونشنغلادباخ يصالح جماهيره ويصعد لوصافة الدوري الألماني

تقرير: الاتحاد الإفريقي يجمد نشاط حكم مباراة الأهلي والترجي

دورتموند يعمق الفارق إلى أربع نقاط مع بايرن ميونيخ

ديوكوفيتش ونادال في السعودية- استغلال الرياضة لتبيّض الصورة؟