شقيقة علاء عبد الفتاح تنضم إلى حملة إطلاق سراحه في شرم الشيخ

وصلت شقيقة الناشط المصري البريطاني، المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح إلى مدينة شرم الشيخ في مصر اليوم الاثنين (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، من أجل المشاركة في حملة تهدف لإطلاق سراحه أثناء حضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعماء العالم الآخرين، قمة المناخ كوب27. وقال سوناك إنه سيثير قضية عبد الفتاح مع القيادة المصرية.

وكان عبد الفتاح قد أبلغ أسرته أنه سيتوقف عن شرب الماء أمس الأحد في تصعيد احتجاجه.

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ في الساعات الأولى من اليوم الاثنين "أنا هنا لأبذل قصارى جهدي لمحاولة إلقاء الضوء على قضية أخي وإنقاذه".

وقالت سناء التي كانت تقود اعتصاما في الآونة الأخيرة أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن "أنا قلقة للغاية. أنا هنا للضغط على جميع القادة القادمين، وخاصة رئيس الوزراء ريشي سوناك".

وتقول أسرة عبد الفتاح إنه كان يستهلك القليل من السعرات الحرارية وبعض الألياف في وقت سابق من العام. وبعد زيارة عائلية له في السجن في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت سناء سيف "علاء بقى ضعيف، شكله زي الهيكل العظمي، شكله عمال يتلاشى ببطء".

من جهتها دعت مفوضة الحكومة الألمانية للدفاع عن حقوق الإنسان لويزه أمتسبرغ إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر، مشددة أن "تولي مسؤولية عالمية يعني أيضا بصفة خاصة تولي مسؤولية عن حماية حقوق الإنسان"، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية الأحد بالعاصمة برلين. كما شددت المفوضة الحكومية الألمانية على الناشط علاء عبد الفتاح كمثال، وقالت إن إطلاق سراحه وإطلاق سراح باقي المعتقلين سيشكل "إشارة مهمة بأن مصر تتعامل مع هذه القضية على محمل الجد".

الملف الحقوقي في مصر يعود بقوة

ومع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، عاد الملف الحقوقي إلى الواجهة، وتوالت الدعوات الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح الذي برز اسمه مع انتفاضة 2011 في مصر، لكنه قضى معظم العقد الماضي معتقلا. وحكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأضرب عن الطعام لمدة 220 يوما احتجاجاً على ظروف اعتقاله وسجنه.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ وائل غنيم (40 عاماً) مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ ماهينور المصري (35 عاماً) محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ علاء عبدالفتاح (39 عاماً) مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ أحمد ماهر (40 عاماً) ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ إسراء عبدالفتاح (43 عاماً) صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ أحمد دومة (35 عاماً) صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ أسماء محفوظ (35 عاماً) ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ محمد البرادعي (78 عاماً) دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ محمد البلتاجي (58 عاماً) طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين الكاتب: محي الدين حسين



ولم يرد متحدثون باسم وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية من وكالة رويترز للتعليق على قضية عبد الفتاح، لكنهم قالوا سابقا إنه كان يتسلم وجبات الطعام وإنه نُقل إلى سجن بظروف أفضل في وقت سابق من

هذا العام.

وانتقد نشطاء حقوقيون قرار استضافة مصر لمؤتمر المناخ واستشهدوا بحملة مطولة على المعارضة السياسية، إذ تقول جماعات حقوقية إن هذه الحملة شهدت احتجاز عشرات الآلاف، وعبروا عن قلقهم إزاء القيود على الوصول إلى مدينة شرم الشيخ، حيث ينعقد المؤتمر والمساحة المتاحة للاحتجاجات أثناء انعقاده.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوضح أن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011.

ح.ز/و.ب (د ب أ، أ ف ب)