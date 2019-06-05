 شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 03.12.2019

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رياضة

شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك

يبدو أن كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو لم تستسغ "سخرية" مدافع ليفربول فان دايك بشأن غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس. كاتيا ردت بقوة على فان دايك. فماذ قالت بالضبط؟

Champions League - Viertelfinale- Juventus - Ajax Amsterdam (Reuters/A. Lingria)

لم تتردد كثيراً كاتيا أفيرو شقيقة نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الرد على "سخرية" مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، والذي علق على غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة باريس قائلاً "هل كان (رونالدو) فعلاً منافسا؟".

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن كاتيا أفيرو، كتبت رسالة مطولة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من أجل الرد على سخرية فان ديك وتعداد إنجازات شقيقها في عالم الساحرة المستديرة.

مختارات

أمسى قائد الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لست مرات، وذلك بعد أن حل في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. (02.12.2019)

ساعات قبل انطلاق الموعد الرسمي لاحتفاليات توزيع جائزة "الكرة الذهبية"، تسريبات لنتائج "الكرة الذهبية" تضع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلف المصري محمد صلاح. (02.12.2019)

وقالت كاتيا أفيرو "الآن عزيزي فان دايك إلى أين أنت ذاهب؟ كريستيانو رونالدو ذهب وذهب ألف مرة (تقصد حفل الكرة الذهبية). كما ترى يا عزيزي فان دايك أن كريستيانو رونالدو كان بطلاً ثلاث مرات في البلد الذي تلعب فيه (إنجلترا) منذ سنوات".

وتابعت شقيقة النجم البرتغالي كلامها "كريستيانو رونالدو كان أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه يا فيرجيل. وبالمناسبة كان أصغر منك"، وأضافت: "ثم يا عزيزي فيرجيل كريستيانو رونالدو ذهب إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد"، وأردفت أن كريستيانو رونالدو فاز بالكرة الذهبية خمس مرات.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه المرصع بالألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة.

  • Cristiano Ronaldo

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    كريستيانو رونالدو الأفضل

    اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.

  • Lionel Messi Fußballer des Jahres 2012

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    الساحر ميسي

    وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟

  • Franck Ribery wird Spieler des Jahres

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    فرانك ريبيري

    احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.

  • Fussball Paris St Germain - Zlatan Ibrahimovic

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    زلاتان إبراهيموفيتش

    مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.

  • UEFA EURO 2012 Finale Spanien gegen Italien Andres Iniesta

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    أندريس إنييستا

    فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    غاريث بيل

    لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.

  • Fußball - Luis Suarez

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    لويس سواريز

    لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.

  • Edinson Cavani in Paris 31.08.2013

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    إدينسون كافاني

    وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

  • Xavi (Xavier Henrnandez)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    تشافي هيرنانديز

    نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.

  • Sergio Aguero

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    سيرخيو أغويرو

    لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

نشر موقع "سبورت" الرياضي الألماني قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مستبقا الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، والتي سيعلن عنها في يناير 2014. أبرز لاعبي كرة القدم في جولة مصورة. (30.12.2013)  

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