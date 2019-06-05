شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك

لم تتردد كثيراً كاتيا أفيرو شقيقة نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الرد على "سخرية" مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، والذي علق على غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة باريس قائلاً "هل كان (رونالدو) فعلاً منافسا؟".
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن كاتيا أفيرو، كتبت رسالة مطولة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من أجل الرد على سخرية فان ديك وتعداد إنجازات شقيقها في عالم الساحرة المستديرة.
وقالت كاتيا أفيرو "الآن عزيزي فان دايك إلى أين أنت ذاهب؟ كريستيانو رونالدو ذهب وذهب ألف مرة (تقصد حفل الكرة الذهبية). كما ترى يا عزيزي فان دايك أن كريستيانو رونالدو كان بطلاً ثلاث مرات في البلد الذي تلعب فيه (إنجلترا) منذ سنوات".
وتابعت شقيقة النجم البرتغالي كلامها "كريستيانو رونالدو كان أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه يا فيرجيل. وبالمناسبة كان أصغر منك"، وأضافت: "ثم يا عزيزي فيرجيل كريستيانو رونالدو ذهب إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد"، وأردفت أن كريستيانو رونالدو فاز بالكرة الذهبية خمس مرات.
يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه المرصع بالألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
كريستيانو رونالدو الأفضل
اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
الساحر ميسي
وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
فرانك ريبيري
احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
زلاتان إبراهيموفيتش
مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
أندريس إنييستا
فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
غاريث بيل
لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
لويس سواريز
لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
إدينسون كافاني
وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
تشافي هيرنانديز
نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
سيرخيو أغويرو
لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.
الكاتب: زمن البدري