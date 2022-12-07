شقيقة خامنئي تندد بحكمه وتطالب الحرس الثوري بإلقاء السلاح

نددت شقيقة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) بحملته القمعية على المحتجين في أنحاء البلاد ودعت الحرس الثوري لإلقاء السلاح، حسبما ورد في رسالة نشرها ابنها المقيم في فرنسا.

وتشهد إيران اضطرابات منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر/ أيلول، وتواجه إضرابا عاما لثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين.

وانتقدت بدري حسيني خامنئي، المقيمة في إيران، المؤسسة الدينية منذ عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني حتى حكم شقيقها، حسبما ورد في الرسالة التي تحمل تاريخ "ديسمبر (كانون الأول) 2022".

وكتبت في الرسالة التي نشرها نجلها محمود مرادخاني على حسابه على تويتر "أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض تصرفات أخي وأعبر عن تعاطفي مع كل الأمهات اللائي يبكين بسبب جرائم الجمهورية الإسلامية، منذ عهد الخميني إلى عصر الخلافة الاستبدادية الحالي (في حكم) علي خامنئي".

وجاء في الرسالة "على الحرس الثوري والمرتزقة التابعين لعلي خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان". ويمثل الحرس الثوري قوات النخبة في إيران وساعد في تشكيل كيانات تعمل بالوكالة لصالح إيران في أنحاء الشرق الأوسط، ويدير إمبراطورية تجارية واسعة.

ونشر الحرس أمس الثلاثاء بيانا طالب فيه القضاء بألا تأخذه شفقة مع من وصفهم بـ "مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين"، مما يعني أن السلطات لا تعتزم تخفيف حملتها الشرسة على المعارضة.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي أمس الثلاثاء أن أحكاما بالإعدام، لا تزال قابلة للطعن، صدرت بحق خمسة أشخاص وُجهت إليهم لوائح اتهام بقتل العضو في قوة الباسيج روح الله أجميان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتقلت السلطات الناشطة فريدة مرادخاني، ابنة أخت خامنئي، بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة شاركها حساب 1500 تصوير على موقع تويتر، وهو حساب له 385 ألف متابع ويركز على متابعة الاحتجاجات الإيرانية، متاجر مغلقة في شوارع تجارية في طهران وأصفهان وإيلام وكرمانشاه ونجف آباد وأراك وبابل وشيراز، حيث تجبر قوات الأمن أصحاب المتاجر على فتحها. ولم يتسنى لرويترز التأكد من صحة المقاطع.

ع.ش/ أ.ح (رويترز)