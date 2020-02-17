 شقة باريسية تكشف نوايا ″صخرة″ نابولي! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.02.2020

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رياضة

شقة باريسية تكشف نوايا "صخرة" نابولي!

يبدو أن "صخرة" دفاع نابولي قد استقر على وجهته الكروية القادمة. المدافع كاليدو كوليبالي اقتنى شقة فاخرة في العاصمة الباريسية ما يُعزز بشدة إمكانية انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان.

صورة من الأرشيف.

"صخرة" دفاع نابولي من أحسن المدافيعن حالياً في القارة الأوروبية.

من المعروف أن "صخرة" دفاع نابولي كاليدو كوليبالي، من أكثر اللاعبين المطلوبين حالياً في سوق الانتقالات، فموهبة الدولي السينغالي فوق المستطيل الأخضر لا تكمن فقط في صد هجمات الفرق المنافسة، بل أيضاً في القراءة السريعة لتحركات الخصم.

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تدور تكهنات حول هوية اللاعب الذي سيخلف ماتس هوملس في مركز قلب دفاع فريق بوروسيا دورتموند بعد انتقال الأخير إلى فريق بايرن ميونيخ. ومن بين الأسماء المرشحة اللاعب التركي عمر توبراك والفرنسي رافاييل فاران. (11.05.2016)

يجهز ريال مدريد عرضاً كبيراً للظفر بخدمات واحد من أحسن اللاعبين حالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم. فيما قد يعصف دخول " الأبيض الملكي" على الخط بمخططات مانشستر يونايتد الراغب بدوره في ضم المدافع الصلب. (17.01.2020)

وكانت عدة تقارير صحفية، قد أكدت أن اسم كاليدو كوليبالي مطروح بقوة على طاولة أكثر من فريق أوروبي كبير على غرار: برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وغيرها.

لكن يبدو أن مدافع نابولي، اختار فعلاً وجهته القادمة في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كاليدو كوليبالي، اقتنى شقة فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس، ما يُعزز بشدة من إمكانية انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان المُهتم بالحصول على خدماته.

وأوضحت "ذا صن" أن شقة كاليدو كوليبالي تبلغ قيمتها المالية 3.38 مليون جنيه إسترليني، وتقع على ضفاف نهر "السين" وبالقرب من برج إيفيل الشهير، والذي يُعد واحداً من بين أبرز معالم عاصمة الأنوار.

وتابع المصدر أن شقة كوليبالي تخضع الآن لعمليات تجديد واسعة، وستكون صالحة للسكن في سنة2021، وأضاف أنه يُتوقع أن يحل كاليدو كوليبالي مكان مدافع باريس سان جيرمان تياغو سيلفا القريب من الرحيل عن الفريق الباريسي.

يشار إلى أن كاليدو كوليبالي (28 عاماً)، يرتبط بعقد مع نابولي الإيطالي يمتد حتى صيف 2023. وتبلغ القيمة السوقية للاعب حالياً تقريبا 75 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المُهتم بأخبار اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


 

مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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شقة باريسية تكشف نوايا "صخرة" نابولي!

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