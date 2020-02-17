شقة باريسية تكشف نوايا "صخرة" نابولي!

من المعروف أن "صخرة" دفاع نابولي كاليدو كوليبالي، من أكثر اللاعبين المطلوبين حالياً في سوق الانتقالات، فموهبة الدولي السينغالي فوق المستطيل الأخضر لا تكمن فقط في صد هجمات الفرق المنافسة، بل أيضاً في القراءة السريعة لتحركات الخصم.

وكانت عدة تقارير صحفية، قد أكدت أن اسم كاليدو كوليبالي مطروح بقوة على طاولة أكثر من فريق أوروبي كبير على غرار: برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وغيرها.

لكن يبدو أن مدافع نابولي، اختار فعلاً وجهته القادمة في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كاليدو كوليبالي، اقتنى شقة فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس، ما يُعزز بشدة من إمكانية انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان المُهتم بالحصول على خدماته.

وأوضحت "ذا صن" أن شقة كاليدو كوليبالي تبلغ قيمتها المالية 3.38 مليون جنيه إسترليني، وتقع على ضفاف نهر "السين" وبالقرب من برج إيفيل الشهير، والذي يُعد واحداً من بين أبرز معالم عاصمة الأنوار.

وتابع المصدر أن شقة كوليبالي تخضع الآن لعمليات تجديد واسعة، وستكون صالحة للسكن في سنة2021، وأضاف أنه يُتوقع أن يحل كاليدو كوليبالي مكان مدافع باريس سان جيرمان تياغو سيلفا القريب من الرحيل عن الفريق الباريسي.

يشار إلى أن كاليدو كوليبالي (28 عاماً)، يرتبط بعقد مع نابولي الإيطالي يمتد حتى صيف 2023. وتبلغ القيمة السوقية للاعب حالياً تقريبا 75 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المُهتم بأخبار اللاعبين.