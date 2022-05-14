شفيونتيك تنهي مغامرة جابر وتحتفظ بلقب بطولة روما

احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، ببطولة روما لتنس الأساتذة على الملاعب الترابية محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات الألف بفوزها الاحد على التونسية أنس جابر المصنفة السابعة 6-2، 6-2.

وأضافت شفيونتيك (20 عامًا) التي تقدم مستويات مذهلة هذا الموسم اللقب الى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي هذا العام، بالإضافة الى دورة شتوتغارت.

وبذلك تكون اللاعبة البولندية قد توجت بكل بطولات الألف نقطة التي شاركت فيها هذا الموسم وستكون - بطلة فرنسا المفتوحة 2020- مرشحة بارزة لإضافة نسخة العام الحالي من البطولة الكبرى .

أما أنس جابر (27 عامًا) التي توجت الاسبوع الماضي بدورة مدريد محققة أكبر لقب في مسيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليًا.

ورفعت شفيونتيك انتصاراتها الى 28 على التوالي مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الشهر الحالي بعد أن أحرزته في 2020.

وقالت شفيونتيك بعد الفوز "أهنئ أنس لأنك قدمت مستويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين كرة مضرب جميلة ومتنوعة ومثيرة اللاهتمام".

وتابعت بعد تحقيقها اللقب الثامن في مسيرتها "لم يكن من السهل اللعب كل يوم. شكرًا للجماهير على الطاقة التي قدمتوها...أوافق مع أنس على أن الباستا (معكرونة) رائعة وآمل اليوم أن آكل تيرامسيو أيضًا".

أضافت شفيونتيك اللقب الى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف هذا العام،

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، فعادلت شفيونتيك الارقام 2-2 بعد أن فازت التونسية في آخر مواجهتين (الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 2021 والدور الـ16 في ويمبلدون من العام ذاته)، بعد أول للبولندية في الدور الـ32 من دورة واشنطن 2019.

وغابت شفيونتيك عن دورة مدريد من أجل معالجة آلام في ذراعها، قبل أن تعود وتحقق لقبها الخامس تواليًا في الدورات التي شاركت بها هذا العام.

أما جابر، فكانت تسعى للقب ثالث في مسيرتها بعد برمنغهام العام الفائت على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي ايه".

قالت جابر: "أهنئ ايغا على السلسلة الرائعة"، مضيفة "أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة على الملاعب الترابية، عذرًا لاني أغضب قليلا على الملعب ولكن سنتعلم من ذلك".

ووصلت جابر الى النهائي بعد مشورا شاق، إذ تأخرت بمجموعة و5-2 في الثانية في ربع النهائي قبل أن تقلب الطاولة على اليونانية ماريا ساكاري. وفي دور الاربعة، أنقذت نقطة لخسارة المباراة ضد الروسية داريا كاساتكينا قبل أن تخرج منتصرة وتبلغ النهائي الثاني لها في دورات الألف.

وتمتلك الأمريكية سيرينا ويليامز أطول مسيرة انتصارات متتالية في السنوات الأخيرة، بعد أن حققت 34 انتصارا متتاليا حتى عام 2013، بينما تحمل الأسطورة الأمريكية من أصل تشيكسلوفاكي، مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بإجمالي 74 انتصارا متتاليا في 1984.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)