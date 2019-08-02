 شفاينشتايغر يعاني مع فريقه شيكاغو ..وينتظر طفله الثاني | عالم الرياضة | DW | 25.08.2019

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عالم الرياضة

شفاينشتايغر يعاني مع فريقه شيكاغو ..وينتظر طفله الثاني

يبدو أن النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر يواجه مع فريقه شيكاغو صعوبات، لكن هذه الأيام تحمل له أخبارا سارة، فهو ينتظر تحقيق أحد أمنياته مع زوجته نجمة التنس إيفانوفيتش.

Schweinsteiger Ivanovic (Getty Images/C. Brunskill)

بطل العالم السابق المحترف الألماني باستيان شفاينشتايغر، يعاني في مسيرته الرياضية حاليا بنادي شيكاغو فاير. فقد خسر فريقه في مواجهة هامة ضد نيو انغلاند ريفولوشون، بهدفين لهدف واحد. وهي الهزيمة الثانية للفريق من أصل المباريات الثلاثة الأخيرة التي خاضها.

وحسب موقع "شبورت1" فإن النجم الألماني السابق ذو 35 عاما، لم يسافر هذا الأسبوع مع فريقه شيكاغو فاير إلى فوكسبوروخ، لأسباب عائلية.

وكشف الموقع أن باستيان سيضطر للبقاء مع زوجته لاعبة التنس السابقة آنا أيفانوفيتش(31 عاما) لأنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وكتبت نجمة التنس السابقة على حسابها على تويتر بأنها "تحب قضاء صباح الإثنين وهي مع إبنها وبيلي".

وسبق لأيفانوفيتش، الفائزة السابقة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" في دورتها لسنة 2008، بأن صرحت بأنها تحلم بأن ترزق بثلاثة أطفال على الأقل من زوجها باستيان. وقالت الصربية أيفانوفيتش هذه العبارة إبان زواجها عام 2016 من الألماني شفاينشتايغر بمدينة البندقية الشهيرة.

ولا يخفي الزوجان على مواقع التواصل الإجتماعي سعادتهما وابتهاجهما بالحية في شيكاغو.

واعتزلت إيفانوفيتش التنس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، ثم انتقلا سويا في ربيع العام الحالي إلى شيكاغو، بعدما تعاقد زوجها مع "شيكاغو فاير" الأمريكي وأصبحا محط الأنظار في المناسبات الرياضية والاجتماعية ونموذجاً للزوجين السعيدين.

م.س/ ح.ز 

  • USA Schweinsteiger kommt in Chicago an (picture-alliance/dpa/T. Shen)

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    يعد نجم خط الوسط أحدث نجم كرة ألماني يلتحق بناد أمريكي، إذ وقع عقداً لمدة عام مع نادي "شيكاغو فاير". وقد استقبل "شفايني" بترحاب كبير من الجماهير والإعلام في شيكاغو، ليلقى دفئاً وحفاوة افتقدهما في ناديه السابق مانشستر يونايتد منذ وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية للفريق معظم الوقت.

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    فرانز بكنباور- نيويورك كوزموس

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    لوتر ماتيوس – نيويورك/ نيوجيرزي مترو ستارز

    عميد لاعبي العالم وقائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم عام 1990 كان أول لاعب ألماني ينتقل إلى دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وكان ذلك عام 2000. أنهى ماتيوس مسيرته كلاعب هناك، ولكنه لم يحقق مع الفريق أمجاد الماضي. إلا أنه على كل حال وصل مع فريقه في البطولة إلى الأدوار النهائية. يُذكر أن ذلك النادي أصبح معروفاً فيما بعد باسم نيويورك ريد بول.

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    أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا

    تورستن فرنغس - تورنتو

    التحق فرنغس بدوري النخبة الأمريكي عام 2011 عبر بوابة نادي تورنتو الكندي، الذي تأسس عام 2006. وبعد عام من انضمامه إلى تورنتو، قاد فرنغس الفريق إلى الفوز بالدوري الكندي. لكن في العام الثاني له مع الفريق تعرض لإصابة شديدة في الخاصرة أجبرته على اعتزال الكرة نهائياً كلاعب عام 2013، ليحترف بعدها التدريب. يعمل فرنغس الآن مدرباً لدارمشتات في الدوري الألماني.

  • Frank Rost playing for New York Red Bulls

    أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا

    فرانك روست - نيويورك ريد بول

    بعد أن تحول اسم نادي نيويورك/ نيوجيرزي مترو ستارز إلى نيويورك ريد بول، لعب له فرانك روست، حارس مرمى نادي هامبورغ السابق. لكن روست لم يشارك كثيراً مع الفريق وأنهى مسيرته هناك أيضاً عام 2012 بعد موسم واحد لعب فيه 11 مباراة.

  • Arne Friedrich playing for Chicago Fire

    أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا

    آرنه فريدريش - شيكاغو فاير

    لاعب ألماني آخر حمل قميص شيكاغو فاير هو المدافع آرنه فريدريش، الذي كان زميلاً لشفانشتايغر في منتخب ألمانيا. انتقل فريدريش إلى شيكاغو عام 2012 قادماً من هيرتا برلين الألماني، وتركه عام 2013 بعدما لعب معه 24 مباراة فقط، حيث أجبرته إصابات في الظهر على الاعتزال. وقال فريدريش لموقع "فوكوس" إن قلبه ما زال معلقاً بشيكاغو: "بالنسبة لي كانت شيكاغو أجمل الأوقات في مسيرتي ولولا إصابتي لبقيت هناك حتى الآن".

    الكاتب: صلاح شرارة


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