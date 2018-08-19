شفاينشتايغر يتستعد لوداع مشجعيه في بايرن ميونيخ

يخوض اللاعب الدولي المعتزل باستيان شفاينشتايغر مساء الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2018) مباراة وداع تقام خصيصا على شرفه على عشب ملعب آليانس أرينا، وذلك بين ناديه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي وناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا."

وهذه المباراة شكلت مناسبة لشفاينشتايغر للتواصل مع الصحافة الألمانية مجددا، فقد أجرت مجلة "شبورت بيلد" حوارا معه كشف فيه عن موقفه من النقاش الدائر حاليا في ألمانيا حول مستقبل منتخب بلاده، وقرار يواخيم لوف في البقاء مدربا للمانشافت بعد الإخفاق المدوي في مونديال روسيا بخروج ألمانيا من الدور الأول.

وحسب شفاينشتايغر الذي فاز ببطولة كأس العالم بقيادة لوف في نسخة البرازيل 2014، فإن للوف "الإمكانيات" اللازمة لاتخاذ القرارات "الصحيحة" التي ستقود المانشافت إلى "مصاف كبار المنتخبات بالعالم". وشدد قائد المنتخب الألماني السابق بأنه "متأكد تماما أنه وفي السنوات القادمة سيكون المنتخب ناجحا تماما".

ويلعب شفاينشتايغر بقميص شيكاغو في الشوط الأول من مباراة الثلاثاء على أن يستبدله بقميص بايرن ميونيخ في النصف الثاني من المباراة، وباع بايرن ميونيخ جميع البطاقات بالكامل، وهو الملعب الذي يتسع لـ75 ألف متفرج.

الملفت أن شفاينشتايغر لم يستبعد في حواره فكرة العودة إلى صفوف البافاري الذي لعب لصالحه 500 مباراة. وقال: "لدي مخططات أخرى في السنوات القادمة. وسنرى ما سوف يحدث". الشيء الوحيد الذي كشف عنه شفاينشتايغر أنه يريد "مواصلة اللعب لسنوات أخرى".

يذكر أن شفاينشتايغر لعب 121 مباراة دولية، أحرز خلالها 24 هدفا لألمانيا.

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