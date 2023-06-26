 شفاه اصطناعية تحاكي حركات التقبيل | كليك | DW | 03.07.2023

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كليك

شفاه اصطناعية تحاكي حركات التقبيل

التقبيل عن بعد - توجد الآن شفاه اصطناعية لذلك في الصين. يمكن للشخص توصيلها بهاتفه الذكي الخاص وبهاتف الشريك عبر أحد التطبيقات. وهكذا تحاكي مستشعرات الحركة حركات شفتيه.

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Reporter ohne Grenzen Aktion zum Tag gegen Internetzensur am 12. März: Es wird die unzensierte Bibliothek innerhalb der virtuellen Welt von Minecraft vorgestellt.

المكتبة غير الخاضعة للرقابة في ماين كرافت 19.06.2023

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In this photo illustration a virtual friend is seen on the screen of an iPhone on April 30, 2020, in Arlington, Virginia. - It's so good to hear your voice. I was worried about you. What would you like to do today? This might sound like ordinary banter between friends. But in these cases, the friend speaking was a chatbot created with artificial intelligence. The custom-designed chatbots -- male, female or other -- in this case come from California-based startup Replika and are designed to be companions for people needing a connection. The AI chatbots have drawn increased interest during the global virus pandemic, which has led to a sharp rise in isolation and anxiety. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP) (Photo by OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

هل تخفف وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالوحدة؟ 03.07.2023

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توقعات عالية من الروبوت؟ 03.07.2023

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كليك - الشعور بالوحدة في العصر الرقمي 03.07.2023

TOPSHOT - In this picture taken on August 17, 2021, a humanoid robot (C) delivers drinks to customers at the Dawn Cafe in Tokyo. - The cafe's launch comes with the Paralympics due to open on August 24 and disability advocates debating Japan's progress on inclusion and accessibility. - TO GO WITH Paralympics-2020-2021-Japan-Disabled-Rights-Employment-Robot by Shingo ITO (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) / TO GO WITH Paralympics-2020-2021-Japan-Disabled-Rights-Employment-Robot by Shingo ITO (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

المزيد من التواصل الاجتماعي من خلال الروبوتات 03.07.2023

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