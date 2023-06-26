شفاه اصطناعية تحاكي حركات التقبيل

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التقبيل عن بعد - توجد الآن شفاه اصطناعية لذلك في الصين. يمكن للشخص توصيلها بهاتفه الذكي الخاص وبهاتف الشريك عبر أحد التطبيقات. وهكذا تحاكي مستشعرات الحركة حركات شفتيه.
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه ويجري خلالها محادثات مع المسؤولين الصينيين في محاولة لترميم العلاقة بين الطرفين. الزيارة سبق وأن أُجلت بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
رغم المصافحة بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي أمام الكاميرات، لكن خلف الأبواب المغلقة تؤكد بكين لواشنطن أن علاقاتهما "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها" عام 1979. الطرفان تحدثا عن محادثات "صريحة" و"بناءة".
لاستعادة دورها في المنطقة والتأثير على أسعار النفط ومواجهة النفوذ الصيني والروسي وتعزيز الآمال في تطبيع سعودي-إسرائيلي، تحاول واشنطن إصلاح علاقاتها مع السعودية والتي تضررت بسبب ملفات عدة، لكن للرياض "خيارات كثيرة أخرى".
تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.
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