شفاه اصطناعية تحاكي حركات التقبيل

زيارة وسط أجواء أزمة دبلوماسية..بلينكن يأمل في تخفيض التوترات

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه ويجري خلالها محادثات مع المسؤولين الصينيين في محاولة لترميم العلاقة بين الطرفين. الزيارة سبق وأن أُجلت بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.