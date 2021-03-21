شفاء تلقائي

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اختبرت كيته غولوكه ما يعرف بالشفاء التلقائي. وقد نجحت في التغلب على سرطان الغدد الليمفاوية دون علاج. فهل يمكن أن يكون هذا بسبب تغييرها لنمط الحياة؟ يقول العلماء إن هذا أمر نادر للغاية، لكنه ممكن.
التأثير الإيجابي للاستغناء عن التغذية أظهر نتائج طيبة لصحة الجسم، وفقا لعدة دراسات طبية متخصصة. دراسة حديثة تشير إلى أن الصوم يمكن أن يساعد في معالجة سرطان الكبد. كيف ذلك؟
عندما نفكر في لقاحات كورونا، أو أي لقاح، أول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا إبرة مدببة وألم قد ينتهي بإغماء البعض. ولكن ماذا لو كان التطعيم سهلاً يعطى عن طريق الفم أو الأنف؟
خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.
علماء وباحثون في ألمانيا يطورون لقاحاً ثورياً قد يضع حداً لأورام الدماغ السرطانية يحقق نتائج واعدة وبدون أن تكون له أعراض جانبية على المرضى. فما هو هذا العلاج وكيف يعمل؟
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