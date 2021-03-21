 شفاء تلقائي | صحتك بين يديك | DW | 27.01.2022

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صحتك بين يديك

شفاء تلقائي

اختبرت كيته غولوكه ما يعرف بالشفاء التلقائي. وقد نجحت في التغلب على سرطان الغدد الليمفاوية دون علاج. فهل يمكن أن يكون هذا بسبب تغييرها لنمط الحياة؟ يقول العلماء إن هذا أمر نادر للغاية، لكنه ممكن.

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