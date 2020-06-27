 شغب ومحاولات انتحار على متن سفينة إنقاذ المهاجرين ″أوشن فايكينغ″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2020

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شغب ومحاولات انتحار على متن سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ"

أعلنت حالة الطوارئ على متن سفين إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ" بعد نشوب عدة شجارات ووقوع محاولات انتحار عقب رفض مالطا وإيطاليا رسو السفينة وإنزال المهاجرين.

سفينة الإنقاذ الإيطالية أوشن فايكينغ

سفينة الإنقاذ الإيطالية أوشن فايكينغ

يسود توتر شديد على متن سفينة إنقاذ المهاجرين في المتوسط "أوشن فايكينغ" التي تقل حاليا 180 من هؤلاء، بسبب شجارات ومحاولات انتحار وتهديدات لأفراد طاقمها، ما دفعها إلى إعلان "حالة الطوارئ" الجمعة.

مختارات

"ربما أرواحهم مازالت تجلس في القوارب. أرواحهم الحزينة" أرواح المهاجرين الغرقى في المتوسط، يتبع آثارها فيلم السمكة الغريبة للصحفية الإيطالية جويلا بيرتولوزي، فيلم عن حياة صيادين من تونس ومحاولاتهم إنقاذ المهاجرين. (22.12.2019)

العثور على من يستمع لشكواهم ، هو الأمل الوحيد لكثير من المهاجرين في مالطا. فسوء الأوضاع بمخيمات اللاجئين يدفع بعضهم لتفضيل "الموت" على البقاء هناك. مهاجر سوداني تحدث لمهاجر نيوز، آملا في أن يصل صوته لمن يمد له يد العون! (24.02.2020)

وكان رجلان ألقيا بنفسهما من على متنها في خطوة يائسة الخميس. وبدأ يوم الجمعة قبل توزيع وجبة الفطور، بمحاولة انتحار وشجار بين العديد من هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة في أربع عمليات بين 25 و30 حزيران/يونيو.

وقالت منظمة الإغاثة "اس او اس المتوسط" التي تستأجر السفينة إنه منذ ذلك الحين "تدهور الوضع على متن السفينة إلى درجة أنه لم يعد من الممكن ضمان سلامة المهاجرين ال180 الذين تم إنقاذهم والطاقم".

وتريد المنظمة إنزال المهاجرين "فوراً" من السفينة التي صعد على متنها صحافي من وكالة فرانس برس.

وقالت الناطقة باسم المنظمة لورانس بوندار للوكالة الفرنسية إنه "نظراً للتوتر الشديد" السائد، أعلنت "اوشن فايكينغ" أنها "في حالة طوارئ، في سابقة" لسفينة تابعة لــ "اس او اس المتوسط" التي بدأت عمليات إغاثة منذ أربع سنوات ونصف السنة بسفينة "أكواريوس".

وقدمت السفينة قبل أسبوع أول طلب للرسو في مرفأ وإنزال الركاب. لكن بعد سبعة طلبات خلال سبعة أيام، لدى السلطات الإيطالية والمالطية، حصلت المنظمة على رد سلبي. وكانت واحدة من عمليات الإنقاذ جرت في المياه بين هذين البلدين.

ومنذ الخميس جرت شجارات على سطح السفينة بين مهاجرين، وست محاولات انتحار أحصتها المنظمة. لكن منذ الجمعة تستهدف تهديدات صادرة عن مجموعة واحدة من المهاجرين، طاقم السفينة.

من جهة أخرى، طلبت "اس او اس المتوسط" بعد ظهر الجمعة إجلاءً طبياً بسبب "انهيار عصبي حاد" لهذه المجموعة التي تضم 44 شخصاً من تونسيين ومغاربة ومصريين.

وقال لودوفيك أحد البحارة المنقذين الذي يشارك في العمليات منذ البداية "لا أشعر أنني في أمان. يجب أن نجد مرفأ الآن، إنها مسألة سلامة". وأضاف أنه لم ير "يوماً مثل هذا العنف" على متن سفينة.

وأكدت المنظمة أن هذا الوضع هو "نتيجة مباشرة للبقاء الطويل الأمد وغير المجدي في البحر". وتبحر السفينة حاليا قبالة سواحل صقلية.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

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  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

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  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

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