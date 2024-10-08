شغب وعنف ضد الشرطة خلال مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في برلين

تحولت مظاهرات في برلين مؤيدة للفلسطينيين، في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، إلى أعمال شغب واعتداءات ورشق للشرطة، التي القت القبض مؤقتا على عدد من الأشخاص وفتحت تحقيقات في الوقائع.

ألقت السلطات الألمانية القبض مؤقتا على أربعة أشخاص بعد أعمال شغب وقعت في حي نويكولن يبرلين ليلة أمس الاثنين (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

ووفقا لشرطة برلين، تم التحقق من هوية ما مجموعه 84 شخصا على خلفية أعمال الشغب.

وقالت الشرطة إن نحو 50 شخصا أقاموا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين حواجز وأشعلوا النار في إطارات في نويكولن.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه علاوة على ذلك تعرضت قوات الأمن في منطقة فيسركيتس في نويكولن للرشق بألعاب نارية وحجارة، مضيفا أنه تم أيضا سماع هتافات. وبحسب بيانات الشرطة، تمت السيطرة على الوضع بسرعة.

وفي المظاهرة التي جرت في حي كرويتسبرغ ببرلين في ساعة مبكرة من مساء الاثنين، ألقى مشاركون زجاجات على أفراد الشرطة والصحفيين وهتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل، كما تم ترديد شعار " من النهر إلى البحر ، فلسطين ستتحرر" عدة مرات. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، فإن هذا الشعار محظور في ألمانيا إذا تم استخدامه كشعار لحركة حماس ، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقالت الشرطة على منصة "إكس" إنه تم أيضا اعتقال العديد من الأشخاص خلال تلك المظاهرة.

ووفقا للشرطة، شارك حوالي 400 شخص في المظاهرة التي تم تنظيمها على خلفية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل. وكانت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ ضمن المشاركين في المظاهرة.

وفي حصيلة للتجمعات في برلين قالت الشرطة على منصة "إكس" إنه "تم فتح 32 تحقيقًا جنائيًا، من بين أمور أخرى، للاشتباه في خرق السلام، والأذى الجسدي الخطير، والاعتداءات الجسدية على موظفي إنفاذ القانون، واستخدام شعارات لمنظمات مخالفة للدستور أو إرهابية".

وأضافت الشرطة أن 14 عنصرا من الشرطة أصيبوا، وأن زميلة تتلقى العلاج في المستشفى من إصابات خطيرة في الوجه.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)