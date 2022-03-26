شغب للمشجعين الإنكليز بميونيخ والشرطة تقبض على اثنين منهم

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشجعين انكليز على خلفية إلقاء التحية النازية في ميونيخ عشية المباراة التي تجمع منتخب ألمانيا ومنتخب إنكلترا (الثلاثاء 7/6/2022) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لتقارير محلية.
وقد ورد أنه تم القبض على اثنين من المشجعين الانكليز في وسط مدينة ميونيخ بسبب تأدية التحية النازية، المحظورة في ألمانيا. كما تم استدعاء رجال الإطفاء إلى فندق في وسط ميونيخ بعد أن أضاء مشجع إنكليزي شعلة من النافذة، ما أدى إلى انتشار الدخان في المبنى وإطلاق إنذار الدخان. وتدخلت الشرطة في المدينة البافارية مرتين عقب إحداث اضطراب في أحد أقبية البيرة الشهيرة بالمدينة، حيث كانت مجموعة من حوالي 300 من مشجعي إنكلترا تفتعل المشكلات.
وقال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" أمس الاثنين إنه يأمل ألا "يحرجنا سلوك المشجعين أثناء السفر"، مقراً "تشعر بالخجل عندما تسمع عن ذلك". وتم تخصيص 3.466 تذكرة لمشجعي إنكلترا للمباراة بملعب "أليانز أرينا"، لكن هناك مخاوف من أن يستخدم الآلاف غيرهم معلومات مزيفة لشراء تذاكر من الاتحاد الألماني لكرة القدم.
ف.ي/ص.ش (ا ف ب)
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
إيطاليا البطلة
بعدما غابت عن كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 60 عاماً، نجحت إيطاليا في إعادة ترتيب أوراقها في وقت وجيز للغاية، فقد أثمرت عملية التجديد التي قادها مدرب المنتخب روبيرتو مانشيني عن طريقة لعب جديدة، أعادت لإيطاليا هيبتها وقادتها للفوز ببطولة أمم أوروبا على حساب المنتخب الإنكليزي في نهائي سيتذكره عشاق الساحرة المستديرة كثيراً.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
الديناميت الدنماركي
وضع كل عشاق كرة القدم في أوروبا وخارجها أيديهم على قلوبهم بعد سقوط نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إيريكسن على أرضية الملعب. إيريكسن نجا من الموت بأعجوبة وأظهر أيضا قوة لاعبي الدنمارك، الذي استحقوا التقدير على حسن تعاملهم مع أزمة إريكسن، لاسيما أثناء تلقيه للعلاج على الميدان. أما على الصعيد الكروي، فقد قدمت الدنمارك بطولة أكثر من رائعة وودعت من دور النصف بعد ضربة جزاء "مشكوك" في صحتها.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
"الملك" كين
في الدور الأول من البطولة، اختفى كابتن المنتخب الإنكليزي هاري كين عن الأنظار، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف الصحف الإنكليزية. بيد أن كابتن "الأسود الثلاثة" نفض الغبار عن نفسه في الأدوار الموالية من البطولة، ونجح في التسجيل في مرمى ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك، ليقود إنكلترا إلى نهائي اليورو بعد غياب دام طويلاً.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
"الرائع" بريش
نال الحكم الألماني فيليكس بريش إشادة كبيرة بفضل مستواه المميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية. بريش (45 عاماً) تولى تحكيم خمس مباريات في نسخة واحدة في اليورو (رقم قياسي) كان آخرها نصف النهائي بين إيطاليا وإسبانيا. وأدار بريش مباريات اليورو بدقة وخبرة كبيرة.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
لا "صغير" بعد اليوم
لم تعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم. فهذه العبارة التي استخدمت كثيراً في السنوات الأخيرة أثبت صحتها في هذه البطولة الأوروبية. وأطاحت منتخبات مثل سويسرا والتشيك والنمسا بمنتخبات كانت مرشحة فوق العادة للفوز أو على الأقل جعلت بعضها على شفا الهزيمة.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
نهاية عصر لوف
بعد 15 عاما أمضاها على رأس المنتخب الألماني لكرة القدم، خرج يوآخيم لوف من يورو 2020 خاوي الوفاض. مسلسل انخفاض مستوى الألماني بدأ منذ الخروج للمخيب للآمال في مونديال 2018. ولم تقدم ألمانيا بقيادة لوف مستويات قوية في اليورو باستثناء مباراة البرتغال، لتنتهي بذلك حقبة يوآخيم لوف كمدرب "للمانشافت".
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
شبح كورونا...
رغم أن فيروس كورونا يواصل تفشيه في القارة الأوروبية، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الحضور بكثرة للملاعب وتشجيع منتخباتها. الجماهير كانت قريبة من بعضها البعض في المدرجات، كما أن وسائل النقل العامة للملاعب كانت مزدحمة، ما يوفر بيئة مناسبة لانتشار الفيروس، ودفع أكثر من جهة لدق ناقوس الخطر.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
خفوت نجم مبابي
قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا، كانت كل التوقعات تشير إلى أن نجم فرنسا كيليان مبابي سيكون نجم البطولة الأول بدون منازع، إلا أن هداف منتخب "الديكة" خيب الآمال وقدم مستويات "متواضعة". وأضاع مبابي ركلة جزاء أمام سويسرا لتودع فرنسا البطولة، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر بها.
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بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
إهانات عنصرية
شهد نهائي أمم أوروبا 2020 إساءات عنصرية في حق لاعبي بعض لاعبي إنكلترا ذوي البشرة السوداء عقب فشلهم في تسجيل ركلات الجزاء. وانهالت الإساءات على كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوباكو ساكا. واستنكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإساءات وقال "هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم". إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان