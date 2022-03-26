شغب للمشجعين الإنكليز بميونيخ والشرطة تقبض على اثنين منهم

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشجعين انكليز على خلفية إلقاء التحية النازية في ميونيخ عشية المباراة التي تجمع منتخب ألمانيا ومنتخب إنكلترا (الثلاثاء 7/6/2022) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لتقارير محلية.

وقد ورد أنه تم القبض على اثنين من المشجعين الانكليز في وسط مدينة ميونيخ بسبب تأدية التحية النازية، المحظورة في ألمانيا. كما تم استدعاء رجال الإطفاء إلى فندق في وسط ميونيخ بعد أن أضاء مشجع إنكليزي شعلة من النافذة، ما أدى إلى انتشار الدخان في المبنى وإطلاق إنذار الدخان. وتدخلت الشرطة في المدينة البافارية مرتين عقب إحداث اضطراب في أحد أقبية البيرة الشهيرة بالمدينة، حيث كانت مجموعة من حوالي 300 من مشجعي إنكلترا تفتعل المشكلات.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" أمس الاثنين إنه يأمل ألا "يحرجنا سلوك المشجعين أثناء السفر"، مقراً "تشعر بالخجل عندما تسمع عن ذلك". وتم تخصيص 3.466 تذكرة لمشجعي إنكلترا للمباراة بملعب "أليانز أرينا"، لكن هناك مخاوف من أن يستخدم الآلاف غيرهم معلومات مزيفة لشراء تذاكر من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ف.ي/ص.ش (ا ف ب)