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شعيرة الوقوف على عرفة - أهم مناسك الحج

وفيما يُعرف بيوم عرفة، يؤدي حجاج بيت اللـه الحرام على جبل عرفات الركن الأعظم لأكبر حج في زمن فيروس كورونا. ففي ذروة مناسك الحج الذي جمع هذا العام قرابة مليون مسلم، بينهم ثمانمئة وخمسون ألفًا من خارج المملكة العربية السعودية اختيروا بالقرعة.