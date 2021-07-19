شعيرة الوقوف على عرفة - أهم مناسك الحج

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وفيما يُعرف بيوم عرفة، يؤدي حجاج بيت اللـه الحرام على جبل عرفات الركن الأعظم لأكبر حج في زمن فيروس كورونا. ففي ذروة مناسك الحج الذي جمع هذا العام قرابة مليون مسلم، بينهم ثمانمئة وخمسون ألفًا من خارج المملكة العربية السعودية اختيروا بالقرعة.
يتوافد الحجاج اليوم على جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج. ووصلت أعداد الحجاج هذا العام نحو مليون حاج وهو العدد الأكبر منذ نفشي فيروس كورونا الذي اتخذت الكثير من الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره.
عادت شوارع مدينة مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج لأول مرة بشكل عادي بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ويبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم.
أطلقت السعودية نظاماً جديداً يحصل من خلاله الراغبين على أداء فريضة الحج لهذا العام على تأشيرة دخول للمملكة لأداء الفريضة. لكن النظام الجديد يواجه انتقادات متصاعدة، فيما يرى الخبراء أنه بالون اختبار لما هو قادم.
وصل حوالي 60 ألف حاج إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، في ثاني حج في ظل تهديد وباء كوفيد-19 الذي أفرغ الجبل من الحشود التي كانت تتدفق إليه سنويا.
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