شعيرات سوداء تظهر فجأة في لسان امرأة.. وهذا هو السبب



تسبب حادث السيارة لدى سيدة أمريكية (55 عامًا) بإصابات خطيرة على مستوى الساق. وحسب الأطباء المشرفون على تتبع حالتها في مستشفى سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، فان السيدة نجت من موت محقق، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "ميركور".

واستدعت حالتها الحرجة تدخلاً فورياً من الأطباء وبدؤوا يعطونها مضاداً حيويا يسمى مينوسايكلين الذي يحول دون نمو البكتيريا، إضافة إلى حقنها بعقار ميروبينيم الذي يعالج الالتهابات الشديدة خصوصاً داخل الجسم.

بعد مرور أسبوع واحد على حصص العلاج بدأت السيدة في الغثيان وظهر مذاق مر في فمها وصار لون لسانها أسوداً. وخلال إجراء فحص دقيق لها لاحظ الأطباء وجود شعيرات سوداء صغيرة في لسانها. ومن بين الأسباب التي تبادرت إلى ذهن الأطباء هو المضاد الحيوي المونوسكلين.

ولكن الأطباء قالوا إن تلك الشعيرات السوداء ستختفي عند تنظيف الفم بشكل كامل وعند التوقف عن تناول ذلك المضاد الحيوي المسبب لها، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "فونك ميديا".

وبعد تشخيص السبب وراء التأثير الجانبي للمضاد الحيوي المونوسكلين أعطى الأطباء للمريضة مضاداً حيوياً مختلفاً. وبعد مرور أربعة أسابيع فقط اختفت الشعيرات السوداء في اللسان بشكل كامل وتبددت مخاوف المريضة.

ع.ع/ ع.ج.م