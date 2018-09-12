شعيرات سوداء تظهر فجأة في لسان امرأة.. وهذا هو السبب

تسبب حادث السيارة لدى سيدة أمريكية (55 عامًا) بإصابات خطيرة على مستوى الساق. وحسب الأطباء المشرفون على تتبع حالتها في مستشفى سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، فان السيدة نجت من موت محقق، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "ميركور".
واستدعت حالتها الحرجة تدخلاً فورياً من الأطباء وبدؤوا يعطونها مضاداً حيويا يسمى مينوسايكلين الذي يحول دون نمو البكتيريا، إضافة إلى حقنها بعقار ميروبينيم الذي يعالج الالتهابات الشديدة خصوصاً داخل الجسم.
بعد مرور أسبوع واحد على حصص العلاج بدأت السيدة في الغثيان وظهر مذاق مر في فمها وصار لون لسانها أسوداً. وخلال إجراء فحص دقيق لها لاحظ الأطباء وجود شعيرات سوداء صغيرة في لسانها. ومن بين الأسباب التي تبادرت إلى ذهن الأطباء هو المضاد الحيوي المونوسكلين.
ولكن الأطباء قالوا إن تلك الشعيرات السوداء ستختفي عند تنظيف الفم بشكل كامل وعند التوقف عن تناول ذلك المضاد الحيوي المسبب لها، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "فونك ميديا".
وبعد تشخيص السبب وراء التأثير الجانبي للمضاد الحيوي المونوسكلين أعطى الأطباء للمريضة مضاداً حيوياً مختلفاً. وبعد مرور أربعة أسابيع فقط اختفت الشعيرات السوداء في اللسان بشكل كامل وتبددت مخاوف المريضة.
ع.ع/ ع.ج.م
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أغذية تساعد في نمو العضلات
الكربوهيدرات
ممارسة الرياضة بشكل مكثف تستنفذ مخزون الغلوكوز في العضلات والكبد. لذلك ينصح الخبراء بتناول ما يقرب من 60 بالمائة من كمية الغذاء يومياً، أي 400 إلى 450 غراماً من الكربوهيدرات بحسب موقع أوغسبورغر ألغيماينه، والأفضل تناول الأنواع التي توفر الطاقة على مدى فترة أطول وتمد الجسم أيضاً بالفيتامينات والمعادن مثل الخبز الأسمر إلى جانب معكرونة القمح الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
المكسرات
تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات على الأقل يومياً. وتعتبر المكسرات أيضاً من ضمن هذه اللائحة، ويفضل الخبراء الفستق الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
البروتينات
يحتاج الجسم إلى البروتينات، لكن المكملات الغذائية ليست ضرورية حسب ما يؤكد مركز حماية المستهلك في بافاريا. فتناول اللحوم وخاصة اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الحبوب مثل العدس أو البازيلاء، ومنتجات الألبان تكفي بحسب المركز لتزويد الجسم بما يحتاجه من البروتينات.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
اللبن الزبادي واللبنة
وينصح المركز أيضا بتناول اللبن الزبادي كوجبة خفيفة بعد ممارسة الرياضة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية، ويمكن إضافة الفواكه له أيضاً لإمداد الجسم بالفيتامينات.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
السمك
يؤكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت، أن السمك وخاصة سمك التونة يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الرياضيون. كما يحتوي السمك أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من أمراض كثيرة مثل السرطان.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
بيض الدجاج
ويضيف الخبير أن أحد مصادر البروتين الهامة جداً هو بيض الدجاج، وينصح شايدتر بتناول بيضة أو اثنين على الأكثر يومياً، لتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
الزنجبيل
أكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت على أهمية الزنجبيل أيضاً للصحة العامة، سواء كشاي أو بإضافته على المأكولات حيث يسهل الزنجبيل تدفق الدم إلى العضلات، كما يقوي المناعة ويساعد في مقاومة أدوار البرد.
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أغذية تساعد في نمو العضلات
نبات البقلة (جرجير الماء)
يعد جرجير الماء من النباتات الرائعة، فهو "يحمي الخلايا من التلف ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وبالتالي فهو يساعد في تسريع تأثير التمارين، خصوصاً إذا ما تم تناوله مع الجبن قليل الدسم" بحسب خبير التغذية شايدتر.