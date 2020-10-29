 شعور بالتهديد في كل مكان.. هجوم ″إرهابي″ جديد بالسكين في فرنسا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.10.2020

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سياسة واقتصاد

شعور بالتهديد في كل مكان.. هجوم "إرهابي" جديد بالسكين في فرنسا

تسود في فرنسا حالة تأهب أمني قصوى بعد هجوم بسكين صدم البلاد مجددا، ففي كنيسة نوتردام في نيس قتل مهاجم ثلاثة أشخاص. والجاني المفترض تم اعتقاله. والسلطات تنطلق من وجود خلفية إسلاموية للهجوم.

Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

في التاسعة صباح الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) هاجم رجل مجهول ثلاثة زوار للكنيسة الكبرى في مدينة نيس بجنوب غرب فرنسا. وفي الهجوم تم قطع رأس امرأة وذبح خادم داخل الكنيسة فيما تم طعن امرأة أخرى بسكين لفظت أنفاسها في مقهى مجاور للكنيسة.

مختارات

كشفت مصادر عن هوية منفذ الهجوم داخل كنيسة نوتردام بمدينة نيس بجنوب فرنسا، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بلاده تتعرّض لهجوم بسبب قيم الحرية، معلنا عن زيادة عدد القوات الفرنسية لحماية دور العبادة والمنشآت الهامة.

اعتدى مواطن سعودي على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في جدة بـ"آلة حادة"، ما تسبب بإصابته بجروح. والسفارة الفرنسية في الرياض تؤكد حصول واقعة الاعتداء وتدعو مواطنيها في السعودية إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، فيما أخذت الإدانات تتوالى لهجوم مدينة نيس اليوم، والذي يعد الأحدث في سلسلة اعتداءات دموية عاشتها فرنسا خلال السنوات والأسابيع الماضية.

وأطلقت الشرطة النار على الجاني المشتبه به الذي أصيب ويُعالج في المستشفى.

في البداية تطايرت الأخبار بأن المهاجم في الخامسة والعشرين من عمره وربما من أصول مغاربية. وقال شهود عيان بأنه صرخ خلال الهجوم بكلمة "الله أكبر". لكن مصدرا بالشرطة قال لرويترز مساء الخميس إن السلطات تعتقد أن المهاجم مواطن تونسي يبلغ من العمر 21 عاما. وأوضح المصدر أن الرجل دخل فرنسا مؤخرا عبر إيطاليا مضيفا أن السلطات لا تزال تتحقق من هويته.
وبالقرب من مدينة أفينيون الجنوبية حصل بعد هجوم نيس بقليل من الوقت هجوم اسلاموي إضافي مفترض. ويبدو أن رجلا يحمل مسدسا هدد المارة، كما أعلنت الشرطة مؤكدة تقارير إعلامية. وقتلت الشرطة الرجل.

وتسود في فرنسا حالة تأهب أمني قصوى: في باريس اجتمعت الحكومة الأمنية، وسافر الرئيس ماكرون إلى مكان الحادث في نيس للتحدث إلى ممثلين محليين وذوي الضحايا. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس رفع درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة لتحصل الشرطة على صلاحيات أوسع عندما تتدخل. 

بهذه الحافلة قتل مهاجم أشخاصا في الـ 14 يوليو 2016 وسط شارع في نيس

بهذه الحافلة قتل مهاجم أشخاصا في الـ 14 يوليو 2016 وسط شارع في نيس

اعتداء اسلاموي إضافي

وكريستيان استروزي، عمدة نيس المحافظ يتحدث عن أوجه تشابه هذا الهجوم مع مقتل المدرس صامويل باتي قبل أسبوعين بالقرب من باريس. وحسب تقارير الشرطة يتعلق الأمر مجددا بأعمال قطع الرأس، كما يؤكد استروزي. "هنا يدخل رجل إلى كنيسة لتنفيذ هذه الفعلة، إنه عمل وحشي". وهذه كارثة إضافية بالنسبة إلى نيس، المدينة التي عايشت في العيد الوطني في يوليو 2016 المذبحة التي قاد فيها شخص شاحنة صدمت مجموعة من الناس، مما أدى إلى مقتل 86 شخصا وإصابة أكثر من 400.

"يجب التحرك ضد هؤلاء الفاشيين" يقول استروزي ويتحدث عن غضب وحزن السكان في عين المكان. وأوضح أنه ليس فقط نيس بل جميع فرنسا مهددة. وأمر عمدة نيس بإغلاق الكنائس والمساجد مؤقتا إضافة إلى روض الأطفال. ومنذ 2015 سقط 271 فرنسيا ضحية اعتداءات ذات خلفية اسلاموية، بينهم أطفال ورهبان ورجال شرطة.

عقب مقتل المدرس باتي خرج الناس للاحتجاج ضد الارهاب في البلاد

عقب مقتل المدرس باتي خرج الناس للاحتجاج ضد الارهاب في البلاد

في كل مكان شعور بالتهديد

والهجوم في نيس هو الهجوم المميت الثالث في غضون اسابيع قليلة: ففي نهاية سبتمبر هاجم رجل اثنين من المارة أمام المكتب السابق لمجلة "شارلي إيبدو" وألحق بهما إصابات بالغة. وفي منتصف أكتوبر صدمت عملية قطع رأس المدرس صامويل باتي بالقرب من باريس الفرنسيين. والجاني المنحدر من الشيشان اختاره كضحية بعد حملة تحريض على الانترنت. وقد استعان المدرس باتي برسوم كاريكاتورية للنبي محمد (ص) في درس حول حرية التعبير. ومقتله يُعتبر من قبل الكثير من الفرنسيين كهجوم على قيم الجمهورية ومبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة.

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تواصل الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية

والهجوم الأخير في كنيسة نيس يستخدم رمزية مشابهة وهو يصلح لتزكية النداءات لملاحقة أقوى ضد الإسلامويين المفترضين. وقبل أسابيع حث الرئيس الفرنسي ماكرون في خطاب مبدئي على خوض جدال مكثف  مع ظاهرة الاسلاموية العنيفة. وبحصول الجنحة الأخيرة في نيس يواجه ماكرون ضغطا أقوى، ولاسيما اليمينيون يطالبون بتدخل أقوى. فالنائب المحافظ، اريك سيوتي الذي يمثل منطقة الألب ماريتيم في الجمعية العامة الفرنسية يتحدث عن "تهديد هائل"، معتبرا أن البلاد توجد في حالة "حرب" مع الاسلامويين وتحتاج إلى تعديلات قانونية تمكن من التحرك ضدهم.

لكن الشرطة ردت منذ مقتل صامويل باتي بتنفيذ مداهمات داخل مساجد ومنازل إضافة إلى سلسلة من الاعتقالات. وتم إغلاق العديد من النوادي الثقافية الاسلامية والشرطة تتعقب أكثر منابع تمويل الارهاب الاسلاموي. وأفراد الجالية المسلمة يخشون بالتالي زيادة في حدة معاداة الاسلام في فرنسا. وممثلية المسلمين في فرنسا شجبت بشدة الهجوم الوحشي الأخير وحثت المؤمنين على إبداء تضامنهم مع الضحايا.

بعد تصريحات اردوغان حصلت احتجاجات عديدة ضد فرنسا في كثير من البلدان الاسلامية

بعد تصريحات اردوغان حصلت احتجاجات عديدة ضد فرنسا في كثير من البلدان الاسلامية

روابط دولية

ونهار الخميس حصل هجوم إضافي بسكين أمام القنصلية الفرنسية في العربية السعودية حيث أصيب حارس القنصلية بجروح طفيفة. وأعلنت بلدان عربية في الأيام الأخيرة دعمها للهجوم السياسي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضد الرئيس ماكرون. واردوغان أعلن بأن الرئيس الفرنسي "مريض نفسيا" بعدما أعلن عن تحرك ضد توسع الاسلاموية في فرنسا. والخلاف بين اردوغان وماكرون اكتسب زخما أكبر منذ الصيف  بعدما حصلت مواجهة لسفن حربية من كلا البلدين في البحر المتوسط بسبب أنشطة التنقيب التركية في البحر المتوسط. والرئيس الفرنسي انتقد الرئيس التركي بسبب سياسته في سوريا وليبيا ومؤخرا بسبب النزاع العسكري بين أرمينيا واذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها، مما أدى إلى الزيادة في حدة نبرة الخطاب من أنقرة حيث دعا الرئيس اردوغان إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

وبحصول الهجوم الارهابي الأخير في نيس تواجه الحكومة الفرنسية ضغطا هائلا: فهي مدعوة من جهة لاحتواء وباء كورونا الذي خرج عن السيطرة في البلاد ومن جهة أخرى عليها تصعيد مكافحة الاسلاموية العنيفة كي لا يؤدي شعور انعدام الأمان لدى المواطنين الفرنسيين إلى ردود فعل معادية والتمرد.

باربارا فيزل/ م.أ.م

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    نيس من جديد

    29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم قرب مقر شارلي إيبدو

    25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    خبير تكنولوجيا متطرف

    3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.

  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

    23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم على كاهن الكنيسة

    26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".

  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

    14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


 

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رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، فيما أخذت الإدانات تتوالى لهجوم مدينة نيس اليوم، والذي يعد الأحدث في سلسلة اعتداءات دموية عاشتها فرنسا خلال السنوات والأسابيع الماضية.

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