 شعر رمادي والبقاء جميلة... معادلة ممكنة للمرأة؟ | عالم المنوعات | DW | 01.02.2020

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منوعات

شعر رمادي والبقاء جميلة... معادلة ممكنة للمرأة؟

في الوقت الذي تطرح فيه عدة شركات منتجات تعد باستعادة الشباب ومقاومة التجاعيد وتغطية الشعر التي غزاها الشيب، يرى البعض أن هناك إمكانية للمرأة بالاحتفاظ بلون شعرها الرمادي والبقاء جميلة. فكيف ذلك؟

الشعر الأبيض قد يشكل مشكلة كبيرة لبعض النساء والرجال.

يمكن للمرأة الاحتفاظ باللون الرمادي والبقاء في نفس الآن جميلة.

إذا كان علينا أن نصدق الإعلانات التجارية التي تروج لمستحضرات التجميل، فيتعين علينا أن نتجنب مظاهر التقدم في العمر مهما كان الثمن، فهناك العديد من المنتجات التي تطرح في الأسواق وتعد باستعادة الشباب أو على الأقل الاحتفاظ به خاصة بالنسبة للنساء، ومن بينها كريمات مقاومة للتجاعيد وأقراص لإعادة مرونة البشرة ومحاليل لعلاج الهالات السوداء تحت العين وترهلها، وأصباغ لتغطية جذور الشعر التي غزاها الشيب.

مختارات

بعض الأمراض التي تصيب الإنسان لا تحتاج لزيارة الطبيب، وإنما فقط مجرد تلبية حاجة الجسم الذي يقدم الكثير من المؤشرات والعلامات الدالة على شعوره بخلل ما. خبراء أمريكيون يفسرون تلك الأعراض ودلالتها للتمتع بصحة جيدة. (14.07.2018)

بعدما ظلت الآلية البيولوجية المسببة للشيب غامضة لفترة طويلة، تمكن خبراء من تحديد السبب المسؤول عن ظهور خصلات بيضاء على الشعر. الدراسات بينت أنه يوجد اختلاف في التعامل مع تغير لون الشعر باختلاف مسبباته، فكيف ذلك؟ (23.01.2020)

غير أنه لحسن الحظ فإن تصورات المجتمع للجمال يتسم بالمرونة والتغير. فقد قررت بعض النساء دحض فكرة أن الشعر الرمادي يعني أنهن تقدمن في العمر، حيث اخترن الاحتفاظ بهذا اللون الذي كان البعض يخفينه بالأصباغ، وذلك مهما كان العمر الحقيقي الذي وصلن إليه.

وبشكل عام يبدو الرجال أقل انزعاجا بتوقعات التقدم في العمر، وبالعكس من ذلك لا يزال من النادر رؤية سيدات بشعر رمادي، غير أن الشيب بالنسبة للرجال يعد علامة على الحكمة والنضج. وتقوم بعض النساء بصبغ شعرهن لفترات طويلة لدرجة أنهن حتى لم يعدن يعرفن ما هو لونه الأصلي.

مبادرة للتخلي عن صبغ الشعر

وعلى موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تنشر سيدات بفخر صورا لهن، بخصلات من الشعر الرمادي اللون تحت هاشتاغ "حركة الشعر الرمادي" وهاشتاغ "غرومبري"، ويقمن بدعوة الأخريات إلى اقتفاء أثرهن في هاتشاغ "تخلي عن الأصباغ"، وهناك أيضا موقع باسم "غرومبري" على إنستغرام تتشارك فيه النساء بنشر صورهن بشعر رمادي، وبنشر قصص حول كيفية تفاعل الناس معها.

وقامت عشرات الآلاف من النساء بنشر صورهن تحت هاشتاغ "حركة الشعر الرمادي" و"غرومبري"، غير أن الاتجاه الجديد لم يعد يقتصر على مواقع الاتصال الاجتماعي، فقد بدأت شخصيات شهيرة تخطوا أيضا بنفس الإتجاه.

Deutschland Gottesdienst alte Menschen (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

يظهر الشعر الرمادي عند التقدم في العمر

وعلى سبيل المثال كان أول ظهور علني مؤخرا يجمع كل من الممثل الكندي كيانو ريفز وصديقته الجديدة الفنانة ألكسندرا جرانت، حيث ارتدت فيه الأخيرة فستانا أزرقا غامقا يتماشى مع ما يبدو أنه شعر رمادي فضي طبيعي. وفي أسبوع برلين للأزياء لعام 2019 ظهرت العارضة إيفيلين هول بشعرها الرمادي بكل رونقه.

وتسبب الاهتمام بنجمة المجتمع الفنانة ألكسندرا غرانت في تجدد الجدل حول مثاليات الجمال الأنثوي، حيث كتب المؤلف علي دراكر في صحيفة "نيويورك تايمز" يقول إن جرانت تبدو ببساطة كما لو أنها تبلغ من العمر 64 عاما وليس كما في "النسخة الهوليودية" التي تبلغ فيها 46 عاما.

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ماذا يعني تقدم السن؟

الظهور بالشعر الرمادي

ومع ذلك يقول مصفف الشعر الألماني أنطونيو فينيتشيكه إنه لا تزال هناك مقاومة للظهور بالشعر الرمادي وسط النساء الأصغر سنا، ويضيف أنه بينما يوجد مزيد من النساء اللاتي يقررن الظهور بالشعر الرمادي بعد بلوغ سن الستين، فإنه "بعد بلوغ سن الخمسين لا تزال السيدات يشعرن بأنهن لا يردن هذا المظهر". كما أن عدد نجوم المجتمع من السيدات اللاتي يفضلن الظهور بالشعر الرمادي يقل كثيرا جدا عن السيدات اللاتي لا يفضلنه، فمثلا الممثلة جينيفر أنيستون التي تبلغ من العمر 50 عاما قالت لمجلة "إن ستايل" مؤخرا "إنني لن أكذب، فأنا لا أريد الشعر الرمادي".

معايير مزدوجة

وعند التحدث بشكل علمي نجد أن الشعر لا يتحول إلى اللون الرمادي ولكن إلى اللون الأبيض، ويبدو لونه رماديا بسبب أنه يختلط بالشعر الأسود الطبيعي كما يقول فينيتشيكه، وتحدد العناصر الوراثية الموعد الذي تظهر فيه أولى الشعيرات البيضاء، وهي تظهر عند البعض في سن 17 عاما، وتتمتع الشقراوات بميزة نسبية في هذا المجال حيث أن ظهور المشيب لا يبدو واضحا عندهن.

وأعربت الكاتبة تشارلوت روش (41 عاماً) وهي مؤلفة رواية "وتلاندز" عن اعتقادها، بأن النساء يقال لهن على مدار كثير من السنوات أن يكافحوا كل علامة تدل على التقدم في العمر، وهي لديها بعض الشعرات الرمادية على صدغيها، وتقول إنها تحبها.

وفي هذا الصدد، قالت مذيعة التلفاز الألمانية بريغيت شرووانجه، التي توقفت عن صبغ شعرها منذ عامين عندما اقتربت من سن الستين، إنها لم تشعر بالأسف على قرارها بالاستمرار في حياتها بشكل خال من أصباغ الشعر.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إن تبنيها هذا الاتجاه الجديد يوفر لها الكثير من الوقت لأنه يفترض أن تصبغ شعرها كل أسبوعين. وأعربت عن اعتقادها بأن رد الفعل إزاء قرارها بالاحتفاظ بالشعر الرمادي يعد مؤشرا واضحا على المعايير المزدوجة، موضحة أن "الناس يأتون لي ويصيحون إنك شجاعة للغاية". ولا يقول أحد نفس الكلمات لزملائها الرجال المذيعين بالتلفاز.

ر.م/ع أ.ج ( د ب أ)

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ


مختارات

خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

مع التقدم في العمر تتغير أيضا الأجساد، فمن الشيب إلى ضعف الأسنان وترهل البشرة وغيرها من التغيرات التي تحدث لنا. لكن هناك عدة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير بل وتتجدد كل أسبوعين أوأقل ومنها يتجدد كل شهرين أوثلاثة. (16.02.2018)  

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ماذا يعني تقدم السن؟  

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