شعر جميل وأنيق بخطوات بسيطة وعملية!

تقضي المرأة وقتا طويلا وتبذل جهدا كبيرا وتصرف أحيانا قدرا كبيرا من المال لجعل شعرها جذابا لأقصى حد ممكن. وبحسب موقع مجلة "Bravo Girl"، المختص بعالم المرأة، فإن هناك نصائح وحيل قد تجعل شعرك يكتسب جمالا وأناقة ويضفي عليه الحيوية.

يؤكد الموقع الألماني أن الرعاية المناسبة والعناية اليومية للشعر تساعد في الحفاظ على صحته. فما الذي يجب مراعاته للحصول على شعر أكثر جاذبية؟

- قص نهايات الشعر بين الفينة والأخرى.

- استعمال شامبو خاص بخلاصة الأعشاب للحفاظ على نعومة الشعر.

- قص الشعر بحيث يكون طوله منتظما، لأن ذلك يساعده على أن يبقى بصحة جيدة.

- من تمتلك شعرا مجعدا، فعليها استخدام شامبو وبلسم شعر يساعدها على توفير الرطوبة للشعر.

- كل من تعاني من قشرة الرأس المزمنة عليها أولا معرفة ما إذا كانت هذه القشرة جافة أم دهنية، واستشارة أخصائي الجلد للقضاء على ذلك لما تسببه من حكة مزعجة.

- لا يفتقر الشعر الجاف في الغالب إلى الرطوبة، وإنما إلى رعايته بالزيوت أيضا ليبدو صحيا ولامعا. وينصح الموقع باستخدام الزيوت والمستحضرات الغنية بالبروتين لتقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف.

- الشعر الأنيق يحتاج إلى الكثير من الرطوبة والرعاية والتغذية الصحية الغنية بزيوت الأسماك وفيتامين B12، فهذه المواد تغذي الشعر وتقويه لمواجهة العوامل المسببة لضعفه وهشاشته.

أخيرا فإن الطعام الصحي والابتعاد عن التوتر والقلق، يساعد أيضا في الحصول على شعر صحي قوي وجذاب.

ع.اع./ ع.أ.ج