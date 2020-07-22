 شعر جميل وأنيق بخطوات بسيطة وعملية! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.07.2020

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منوعات

شعر جميل وأنيق بخطوات بسيطة وعملية!

الحصول على شعر أكثر أناقة ولمعانا هو مطمح كل النساء، كما أنه هدف قد ينفقن في سبيله الكثير من المال والجهد. نقدم إليك نصائح بسيطة ولكنها عملية من أجل الحصول على شعر أكثر جمالا وأناقة.

شعر صحي وجميل

الرعاية المناسبة والعناية اليومية للشعر تساعد في الحفاظ على صحته

تقضي المرأة وقتا طويلا وتبذل جهدا كبيرا وتصرف أحيانا قدرا كبيرا من المال لجعل شعرها جذابا لأقصى حد ممكن. وبحسب موقع مجلة "Bravo Girl"، المختص بعالم المرأة، فإن هناك نصائح وحيل  قد تجعل شعرك يكتسب جمالا وأناقة ويضفي عليه الحيوية.

مختارات

مشكلة تساقط الشعر بعد غسله، تعد الأكثر ازعاجا لمن يهمه جمال شعره وصحته، بيد أن هناك سلسلة من الأخطاء التي يرتكبها معظمنا دون دراية ويمكن أن تؤدي لتساقط الشعر وربما تسبب الصلع على المدى الطويل، تعرف عليها. (28.05.2020)

يترك التوتر والإجهاد بصماته على صحتنا النفسية والجسمانية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة أقلها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه. فما الحل؟ (29.09.2019)

يؤكد الموقع الألماني أن الرعاية المناسبة والعناية اليومية للشعر تساعد في الحفاظ على صحته.  فما الذي يجب مراعاته للحصول على شعر أكثر جاذبية؟

- قص نهايات الشعر بين الفينة والأخرى.

- استعمال شامبو خاص بخلاصة الأعشاب للحفاظ على نعومة الشعر.

- قص الشعر بحيث يكون طوله منتظما، لأن ذلك يساعده على أن يبقى بصحة جيدة.

-  من تمتلك شعرا مجعدا، فعليها استخدام شامبو وبلسم شعر يساعدها على توفير الرطوبة للشعر.

- كل من تعاني من قشرة الرأس المزمنة عليها أولا معرفة ما إذا كانت هذه القشرة جافة أم دهنية، واستشارة أخصائي الجلد للقضاء على ذلك لما تسببه من حكة مزعجة.

- لا يفتقر الشعر الجاف في الغالب إلى الرطوبة، وإنما إلى رعايته بالزيوت أيضا ليبدو صحيا ولامعا. وينصح الموقع باستخدام الزيوت والمستحضرات الغنية بالبروتين لتقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف.

- الشعر الأنيق يحتاج إلى الكثير من الرطوبة والرعاية والتغذية الصحية الغنية بزيوت الأسماك وفيتامين B12، فهذه المواد تغذي الشعر وتقويه لمواجهة العوامل المسببة لضعفه وهشاشته.

أخيرا فإن الطعام الصحي  والابتعاد عن التوتر والقلق،  يساعد أيضا في الحصول على شعر صحي قوي وجذاب.

ع.اع./ ع.أ.ج

  • Symbolbild Mode Kleidung (Fotolia/JaNo)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    جرأة في الألوان

    اختيار قطع ملابس بدرجات مختلفة لنفس اللون من الأمور التي لا تبلى في عالم الموضة. لكن مع التقدم في العمر يصير اعتماد الألوان بهذا الشكل مملاً للغاية. لذا من المهم التحلي بالجرأة في تنسيق الألوان واعتماد درجات جديدة مناسبة للون البشرة.

  • Symbolbild Schwere Schuhauswahl (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    لا شك في أن الأحذية التقليدية ذات الكعب القصير هي الأكثر مناسبة للمرأة والأم العاملة. لكن ارتداء هذه الأحذية بشكل دائم يضيف سنوات جديدة لعمرك، لذا من المهم اقتناء بعض الأحذية ذات الألوان الزاهية وتنسيقها مع قطع الملابس، ولا مانع من الكعب المرتفع في المناسبات التي تتطلب ذلك.

  • Symbolbild Frau Schmuck Ohrring (Colourbox)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    بعد مرحلة سنية معينة تميل النساء لارتداء حلي تقليدية كعقد اللؤلؤ الأبيض التقليدي وبعض القطع الذهبية. التخلص من الحلي التقليدية واقتناء بعض قطع الحلي الحديثة من أهم خطوات تغيير مظهرك وإضفاء الروح الشبابية على إطلالتك.

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild (Fotolia/lithian)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    الوشاح من الإكسسوارات التي يمكنها تغيير شكل ملابسك بالكامل. اختيار الوشاح بألوان ونقشات مختلفة واستخدامه مع بعض القطع في خزانة ملابسك قد يغني عن شراء ملابس جديدة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox/Lars Zahner)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    اختيار لون وقصة الشعر من الأمور التي تحدد الإطلالة النهائية بشكل كبير. اعتماد تسريحة ولون جديدين كل فترة يزيد من تألقك. من المهم أيضاً الحرص على العناية بالشعر واستخدام المنتجات المغذية بشكل مستمر للاحتفاظ بكثافة وصحة الشعر على مدار سنوات العمر.

  • blonde Frau mit lustigen Brille (www.shalimoff.com)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    مع التقدم في العمر وكثرة الجلوس أمام الكمبيوتر، تحتاج الكثير من النساء للنظارات الطبية. لحسن الحظ تكتظ الأسواق بالعديد من النظارات الطبية ذات الموديلات والألوان المبهجة، لذا ابتعدي تماماً عن النظارات الطبية التقليدية التي كانت ترتديها الجدات. ابتسام فوزي


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