 شعب النيجر يبدأ بمواجهة العقوبات | DW الأخبار | DW | 17.08.2023

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DW الأخبار

شعب النيجر يبدأ بمواجهة العقوبات

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يرفض تسليم السلطة بعد الانقلاب ويتجاهل الجهود الدولية لإعادة محمد بازوم لسدة الرئاسةد. وتخضع البلاد لعقوبات دولية وإقليمية شلت النيجر.

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07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين 16.08.2023

15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر 16.08.2023

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وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان 16.08.2023

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فوضى في مطار فرانكفورت بعد عاصفة شديدة تسببت في فيضان مدارج المطار الدولي

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احتمال مصرع أكثر من 60 مهاجراً قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر

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تقليل الدعاية الروسية من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا 17.08.2023

ربع سكان العالم لا يملكون مياه تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب وزراعة وصناعة.

أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم 16.08.2023

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22/06/2023 **ARCHIVBILD**New Global Financial Pact Summit Dinner - Paris Niger s President Mohamed Bazoum upon arrival for an official dinner at the Elysee Palace, on the sidelines of the New Global Financial Pact Summit, in Paris, on June 22, 2023. Dozens of global leaders are gathering in Paris on June 22 for a summit to tease out a new consensus on international economic reforms to help debt-burdened developing countries face a growing onslaught of challenges, particularly climate change. Photo by Tomas Stevens/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxSPAxUKxUSAxBELxPOL Copyright: xStevensxTomas/ABACAx 858008_095 StevensxTomas/ABACAx 858008_095

عسكر النيجير يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" 14.08.2023

يعتزم انقلابيو النيجر محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" استنادا على "أدلة" و"تبادلات" بينه وبين "رعايا أجانب". موازاة مع ذلك يسعى وفد ديني للوساطة بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري.

06/08/2023 NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Mohamed Toumba (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

لماذا تعاني المستعمرات الفرنسية السابقة بأفريقيا من الانقلابات؟ 17.08.2023

تواجه الدول الأفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا. فهل يرجع ذلك إلى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية؟ أم إلى النقمة من النفوذ الفرنسي؟ أم للأمرين معا؟

NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Mohamed Toumba(C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

انقلاب النيجر: معضلة سياسية وهواجس أمنية واقتصادية تقلق الجزائر 10.08.2023

انتقدت الجزائر الانقلاب في النيجر، لكنها في الوقت نفسه تعارض أي تدخل إقليمي عسكري، فيما يعكس الموقف المتناقض المعضلة السياسية التي تواجهها الجزائر بعد انقلاب النيجر.

27.07.2023****Supporters of the Nigerien defence and security forces gather during a demonstration outside the national assembly in Niamey on July 27, 2023. The head of Niger's armed forces on July 27, 2023 said he endorsed a declaration by troops who overnight announced they had taken power after detaining the country's elected president, Mohamed Bazoum. The military command of the Nigerien armed forces... has decided to subscribe to the declaration by the defence and security forces... in order to avoid a deadly confrontation between the various forces, said a statement signed by armed forces chief General Abdou Sidikou Issa. (Photo by AFP)

انقلاب النيجر.. خطر يهدد آخر معاقل الاستقرار في منطقة الساحل 29.07.2023

لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟