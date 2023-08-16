شعب النيجر يبدأ بمواجهة العقوبات

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المجلس العسكري الحاكم في النيجر يرفض تسليم السلطة بعد الانقلاب ويتجاهل الجهود الدولية لإعادة محمد بازوم لسدة الرئاسةد. وتخضع البلاد لعقوبات دولية وإقليمية شلت النيجر.
يعتزم انقلابيو النيجر محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" استنادا على "أدلة" و"تبادلات" بينه وبين "رعايا أجانب". موازاة مع ذلك يسعى وفد ديني للوساطة بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري.
تواجه الدول الأفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا. فهل يرجع ذلك إلى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية؟ أم إلى النقمة من النفوذ الفرنسي؟ أم للأمرين معا؟
انتقدت الجزائر الانقلاب في النيجر، لكنها في الوقت نفسه تعارض أي تدخل إقليمي عسكري، فيما يعكس الموقف المتناقض المعضلة السياسية التي تواجهها الجزائر بعد انقلاب النيجر.
لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟
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