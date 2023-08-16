شعب النيجر يبدأ بمواجهة العقوبات

لماذا تعاني المستعمرات الفرنسية السابقة بأفريقيا من الانقلابات؟

تواجه الدول الأفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا. فهل يرجع ذلك إلى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية؟ أم إلى النقمة من النفوذ الفرنسي؟ أم للأمرين معا؟