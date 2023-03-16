شعبية الحكومة الألمانية تتراجع

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كشف أحدث استطلاع للراي عن تراجع شعبية الاتئلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس إلى أدنى مستوياتها منذ تولي الائتلاف السلطة.
"بيت الائتلاف (الحكومي) يحترق". هكذا عنونت صحيفة ألمانية مسلطة الضوء على قضايا تهدد بتصدع الحكومة في البلاد. ما هي أبرز تلك الملفات المثيرة للتوتر بين الخضر والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين؟
تحتل ناميبيا المركز الثالث في العالم من حيث اللامساواة في الدخل. فقط 6٪ من السكان يمتلكون 70٪ من الأملاك، ولا تزال الجراح التي خلفها الاستعمار الألماني هناك عميقة.
بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع بشكل كبير. ويقدر المكتب الفدرالي للإحصاء الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بنسبة 7.4 في المائة.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات من طراز ليوبارد2، مؤكدا بذلك ما جاء في تقرير صحفي مفاده أن برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية بدورها أيضا.
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