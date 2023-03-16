 شعبية الحكومة الألمانية تتراجع | DW الأخبار | DW | 07.04.2023

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DW الأخبار

شعبية الحكومة الألمانية تتراجع

كشف أحدث استطلاع للراي عن تراجع شعبية الاتئلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس إلى أدنى مستوياتها منذ تولي الائتلاف السلطة.

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حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال 09.02.2023

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