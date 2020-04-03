 شعار مانديلا يدفع بافارد لعدم الاستسلام في بايرن ميونيخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.04.2020

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رياضة

شعار مانديلا يدفع بافارد لعدم الاستسلام في بايرن ميونيخ

احتفل مؤخرا لاعب بايرن ميونيخ بنيامين بافارد بعيد ميلاده الرابع والعشرين. وعلى الرغم من وجوده منذ موسم واحد فقط مع البافاري، إلا أنه صعد سريعاً لصفوف اللاعبين الأساسيين. فما هو السر؟ وما علاقة نيلسون مانديلا بالأمر؟

المدافع الفرنسي بنيامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ.

المدافع الفرنسي بنيامين بافارد أثبت نفسه وأصبح أساسيا مع بايرن ميونيخ في أول مواسمه مع الفريق. ويقول بافارد إن شعار مانديلا يدفعه للتألق.

قال لاعب بايرن ميونيخ الألماني في حوار مع مجلة "51"، المجلة الرسمية لبايرن ميونيخ، إنه مقتنع بأن النادي البافاري هو "أفضل ناد في العالم ولديه أفضل لاعبين في العالم"، مضيفاً بحسب ما نقلت الخدمة الرياضية لموقع ياهو "سيفوز البايرن ببطولة دوري أبطال أوروبا مجدداً، أنا واثق من ذلك."

وكان الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ قد نقل عن اللاعب قوله إنه لم يجد صعوبة كبيرة في التكيف مع الفريق بسبب اللاعبين الفرنسيين الأخرين في النادي الذين ساعدوه على التأقلم السريع. ويوجد في بايرن حاليا من اللاعبين الفرنسيين المدافعان لوكاس هيرناديز وكورنتين توليسو، وكذلك الجناح كينغسلي كومان.  

نيلسون مانديلا سر النجاح

مختارات

وكان بافارد الذي فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في روسيا 2018قد انتقل لبايرن ميونيخ من نادي شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو الصيف الماضي. وبالرغم من ذلك فإنه يأتي خلف مانويل نوير ويوسوا كيميش في إجمالي عدد دقائق المشاركة في المباريات، وفقاً لموقع ياهو. 

ويعزي بافارد نجاحه السريع مع النادي البافاري لكل من المدرب الحالي هانزي فليك والمدرب السابق نيكو كوفاتش ويقول: "إحساس أي لاعب بثقة الآخرين فيه تدفعه لتقديم أفضل ما لديه. فلن أسترخ الآن لأن ذلك سيؤدي إلى فشلي".

وتحدث بنيامين بافارد عن شعاره في الحياة، الذي أخذه من حكمة للزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا وهي: "أنا لا أخسر أبداً، فإما أن أفوز أو أتعلم". ويعتبر بافارد هذه الجملة هي الدافع الرئيسي له في الحياة حيث أوضح: "مررت بفترات صعبة في حياتي، ولكن هذا  القول كان دائماً يدفعني لعدم الاستسلام. ففي كل مباراة وفي كل موقف أمر به أقول لنفسي دائماً إنني أتعلم من هزائمي أكثر من نجاحاتي".

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بايرن ميونيخ يقيل مدربه بهد هزيمة فرانكفورت

التدريب في المنزل بسبب كورونا

أما عن قضائه لوقته في العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا فقال بافارد لمجلة "51" إن "العلاقات الإجتماعية مقيدة للغاية. وتكون الأيام طويلة عندما يقضيها المرء بمفرده لفترة طويلة. عندما يتحدث الفريق سوياً أثناء التدريب عبر خاصية الفيديو تشات نناقش هذه الأفكار والمشاعر".

وأضاف بافارد للمجلة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ أن هذه الأوقات هي التي تجعل المرء يدرك الأشياء المهمة في الحياة. وتابع "الصحة بالطبع أهم شئ، وأيضاً الأداء في الملعب. فأنا أفتقد التمارين واللعب، وبشكل خاص المشجعين". وأكد اللاعب الفرنسي: "كورونا منافس يحتاج للكثير من الصبر". 

س.ح./ ص. ش

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

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    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

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    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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