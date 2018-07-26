 شظايا الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران تصل إلى البحر الأحمر | أخبار | DW | 26.07.2018

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أخبار

شظايا الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران تصل إلى البحر الأحمر

في تطور جديد للتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، اعتبر قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أن البحر الأحمر "لم يعد آمنا" مع وجود القوات الأميركية في المنطقة، متوعدا الرئيس الأميركي بـ"الشهادة".

Iran General Ghasem Soleimani (Tasnim)

صورة أرشيفية للجنرال قاسم السليماني

نقلت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية عن الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس (26 يوليو/ تموز) إن البحر الأحمر لم يعد آمنا مع وجود القوات الأميركية في المنطقة.

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إيران وأمريكا.. تهديد ووعيد "بالأحرف الكبيرة"

ونقلت القناة عن سليماني قوله "إننا ندكم وقوات قدسي هي أنداد لكم... أنا أقول لكم يا سيد ترامب المقامر، أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره أبدا. "نحن شعب الشهادة، نحن قد خبرنا أحداثا كثيرة، تعال نحن بانتظارك، نحن رجال الوغى وأندادك أنت". كما صعد سليماني مرة أخرى من حدة الحرب الكلامية بين بلاده وواشنطن، قائلا: "أنتم ستبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها".

والبحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة في العالم بالنسبة لناقلات النفط. وكانت السعودية قد أعلنت تعليق "جميع" شحنات النفط التي تمر على باب المندب، إثر هجوم صاروخي اعترض نافلتين سعوديتين من قبل الحوثيين الذي يحاربون التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن. 

و.ب/ م.س (رويترز، أ ف ب)

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

    أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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إيران وأمريكا.. تهديد ووعيد "بالأحرف الكبيرة"  

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