شظايا الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران تصل إلى البحر الأحمر

نقلت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية عن الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس (26 يوليو/ تموز) إن البحر الأحمر لم يعد آمنا مع وجود القوات الأميركية في المنطقة.

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ونقلت القناة عن سليماني قوله "إننا ندكم وقوات قدسي هي أنداد لكم... أنا أقول لكم يا سيد ترامب المقامر، أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره أبدا. "نحن شعب الشهادة، نحن قد خبرنا أحداثا كثيرة، تعال نحن بانتظارك، نحن رجال الوغى وأندادك أنت". كما صعد سليماني مرة أخرى من حدة الحرب الكلامية بين بلاده وواشنطن، قائلا: "أنتم ستبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها".

والبحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة في العالم بالنسبة لناقلات النفط. وكانت السعودية قد أعلنت تعليق "جميع" شحنات النفط التي تمر على باب المندب، إثر هجوم صاروخي اعترض نافلتين سعوديتين من قبل الحوثيين الذي يحاربون التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.

و.ب/ م.س (رويترز، أ ف ب)