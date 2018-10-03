 شطيرة برغر بـ800 يورو .. تعرف على مكوناتها | عالم المنوعات | DW | 03.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شطيرة برغر بـ800 يورو .. تعرف على مكوناتها

يفضل الكثير من الناس تناول البرغر بسبب مذاقه اللذيذ وأسعاره المناسبة، لكن الشطيرة التي يقدمها مطعم في طوكيو قد لا تناسب الجميع بسبب سعرها الذي يصل إلى 800 يورو، تعرف على هذه الشطيرة وعلى مكوناتها.

Japan Tokyo - Restaurant The Oak Door am Grand Hyatt serviert 3kg Hamburger (Getty Images/AFP/C. Triballeau)

عندما يبدأ الحديث عن الطعام، وعن شطائر البرغر بالأخص، يبدأ اللعاب يسيل لدى بعض الناس الذين يعشقون تناول البرغر. لكن مع البرغر الذي يقدمه مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو يجب أن يكون الجوع كبيرا جدا، فحجمه كبير، إذ يصل وزنه إلى كيلوغرام واحد، بالإضافة إلى أن سعره يبلغ 800 يورو، حسب ما ذكر موقع "ويب" الألماني.

وما يجعل هذا البرغر من الحجم (إكس إل إل) الذي صممه الطباخ الياباني باتريك شيمادا مميزا هو المكونات الخاصة، إذ يحتوي على مواد معتادة مثل الجبن والبصل والطماطم، ويمكن إضافة إلى لحوم البقر-واغيو اليابانية الفاخرة وكذلك الكمأ (نوع من أنواع الفطر) الفاخر. لكن المميز في هذا البرغر الفاخر هو الشطيرة التي يحضر بها تُرش بالذهب، كما تقدم معه بطاطس مقلية وزجاجة من النبيذ أو الشمبانيا الفاخرة.

يذكر أن باتريك شيمادا قدم شطيرة البرغر الفاخرة هذه بمناسبة العهد الإمبراطوري الجديد الذي سينطلق مع تولي الإمبراطور ناروهيتو مهامه الشهر المقبل إثر تنحي والده أكيهيتو، وسيحمل العهد الجديد اسم "رايوا" الذي يجمع رمزين يجسدان التناغم والسلام.

ز.أ.ب/ه.د

مشاهدة الفيديو 01:21

هامبورغر نباتي بمذاق اللحم!

مختارات

هامبرغر من الخلايا الجذعية - أكثر من مجرد شريحة لحم

عرض فريق من الباحثين من جامعة ماستريخت أول شريحة هامبرغر، تم إنتاجها داخل مختبر للأبحاث. ويتكون هذا العجين من خلايا جذعية لعضلات البقر. ويهدف هذا الابتكار الغذائي المصنع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على اللحوم. (07.08.2013)  

مطعم "برغر إردوغان" يعتزم تقديم "وجبات سياسية" أخرى

بعد أن أضطر لإغلاق مطعمه في مدينة كولونيا إثر تهديدات على خلفية تقديمه "برغر إردوغان"، يعيد صاحب مطعم "أوربان برغري" فتح مطعمه لكن هذه المرة مع إضافة وجبة جديدة إلى قائمة الوجبات التي لا تخلو من طعم السياسة. (11.05.2016)  

ألمانيا: الشرطة تتدخل لتفرقة حشد بالآلاف أمام مطعم!

مطعم برغر ألماني جديد أراد إقامة حدث استثنائي بمناسبة افتتاحه، ولكنه لم يتوقع أن تؤدي الفكرة الفريدة من نوعها إلى حشد بالآلاف دفع شرطة مدينة فيسبادن إلى إيقاف المرور وإغلاق الشوارع المجاورة. (12.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هامبورغر نباتي بمذاق اللحم!  

مواضيع ذات صلة

Fish and Chips

بريطانيا: مطعم سمك بدون سمك؟ 03.10.2018

هل جربت تناول وجبة سمك بدون سمك؟ هذا ما يمكنك الآن أن تحققه في مطعم افتتح مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن لتقديم السمك ووجبات بحرية أخرى، ولكنها لا تحتوي على اللحوم.

Pizza-Connection Restaurant Sassella

مطاعم تخفي أسراراً مقززة في مطابخها 22.09.2018

عندما يذهب الزبون لأي مطعم، فهو يتوقع أن يحصل على وجبة شهية من مكونات طازجة ونظيفة. لكن ما يحدث في كواليس بعض المطاعم من تصرفات مقرفة قد تجعل الكثيرين ربما يفكرون في التوقف عن تناول الطعام خارج المنزل!!

Frankreich Schokolade-Modeschau in Paris

شوكولاتة في حذاء تتسبب في استياء دبلوماسي إسرائيلي ياباني 09.05.2018

أثناء زيارة رئيس وزراء اليابان إلى إسرائيل، قدم أحد أشهر الطهاة مأدبة عشاء مع الحلوى للضيوف في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي. واختار الطباخ أن يقدم الحلوى لضيوف الشرف بصورة غريبة سببت استياء دبلوماسيا في البلدين.

إعلان
Themenbild Facebook

 