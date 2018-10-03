شطيرة برغر بـ800 يورو .. تعرف على مكوناتها

يفضل الكثير من الناس تناول البرغر بسبب مذاقه اللذيذ وأسعاره المناسبة، لكن الشطيرة التي يقدمها مطعم في طوكيو قد لا تناسب الجميع بسبب سعرها الذي يصل إلى 800 يورو، تعرف على هذه الشطيرة وعلى مكوناتها.
عندما يبدأ الحديث عن الطعام، وعن شطائر البرغر بالأخص، يبدأ اللعاب يسيل لدى بعض الناس الذين يعشقون تناول البرغر. لكن مع البرغر الذي يقدمه مطعم في العاصمة اليابانية طوكيو يجب أن يكون الجوع كبيرا جدا، فحجمه كبير، إذ يصل وزنه إلى كيلوغرام واحد، بالإضافة إلى أن سعره يبلغ 800 يورو، حسب ما ذكر موقع "ويب" الألماني.
وما يجعل هذا البرغر من الحجم (إكس إل إل) الذي صممه الطباخ الياباني باتريك شيمادا مميزا هو المكونات الخاصة، إذ يحتوي على مواد معتادة مثل الجبن والبصل والطماطم، ويمكن إضافة إلى لحوم البقر-واغيو اليابانية الفاخرة وكذلك الكمأ (نوع من أنواع الفطر) الفاخر. لكن المميز في هذا البرغر الفاخر هو الشطيرة التي يحضر بها تُرش بالذهب، كما تقدم معه بطاطس مقلية وزجاجة من النبيذ أو الشمبانيا الفاخرة.
يذكر أن باتريك شيمادا قدم شطيرة البرغر الفاخرة هذه بمناسبة العهد الإمبراطوري الجديد الذي سينطلق مع تولي الإمبراطور ناروهيتو مهامه الشهر المقبل إثر تنحي والده أكيهيتو، وسيحمل العهد الجديد اسم "رايوا" الذي يجمع رمزين يجسدان التناغم والسلام.
ز.أ.ب/ه.د
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