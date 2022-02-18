شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية

قمة السبع- صعود إندونيسيا والتعاون مع العالم العربي في مجال الطاقة

رغم غياب الوجود العربي في قمة مجموعة السبع، إلا أن خبراء اقتصاد وآخرين بشؤون الطاقة يرون ألا مناص من الاعتماد على النفط والغاز العربيين في المرحلة الانتقالية إلى الطاقة المستدامة، التي يمكن أن تساهم فيها أيضا دول عربية.