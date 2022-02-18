 شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية

تسعى أندونيسيا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في ذات الوقت. الرئيس الأندونيسي دعا بوتين وزيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين في نوفمبر القادم. وقدم نفسه كوسيط بين الطرفين لإنهاء الحرب.

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